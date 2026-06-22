मल्टीग्रेन या गेहूं का आटा वजन घटाने के लिए कौन सा है बेस्ट? जानिए क्या कहते हैं डायटीशियन

Which Is Best The Best Flour For Weight Loss: अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं , तो मल्टीग्रेन या गेहूं का आटा कौन सा बेस्ट रहेगा आइए आपको इस खबर में बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 22, 2026, 10:28 AM IST
(Pic credit-AI)
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  • मल्टीग्रेन आटा कई अनाजों से मिलकर बना होता है जैसे जौ, बाजरा, रागी, ज्वार, ओट्स और चना.
  • गेहूं का आटा कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और जरूरी पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है.
  • मल्टीग्रेन आटा गेहूं के आटे की तुलना में ज्यादा फायदेमंद होता है.
  • डायटीशियन कहते हैं केवल आटा बदलने से नहीं, बल्कि पूरी डाइट और लाइफस्टाइल में सुधार करने से ही वजन को कम किया जा सकता है.

Which Is Best The Best Flour For Weight Loss: आजकल बढ़ते वजन और खराब लाइफस्टाइल की वजह से इसका बुरा असर लोगों की हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ता है, इसलिए कुछ लोग तो अपनी डाइट को लेकर काफी सजग भी रहते हैं. अधिकतर लोग रोटी को बनाने के लिए मल्टीग्रेन और गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं और मन में सवाल भी यही आता है कि वजन को घटाने के लिए मल्टीग्रेन आटा बेहतर है या गेहूं का आटा? कई लोग वजन कम करने के लिए मल्टीग्रेन आटे को चुनते हैं, जबकि कुछ लोग गेहूं के आटे को ही सबसे अच्छा मानते हैं. ऐसे में कई लोग इस सोच में ही रह जाते हैं कि आखिर कौन सा है सबसे बेस्ट. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर डायटीशियन इस बारे में क्या सोचते हैं. और वजन घटाने के लिए कौन-सा आटा सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है. आइए आप भी जान लीजिए.

मल्टीग्रेन आटे के फायदे

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अगर आपको मल्टीग्रेन आटे के फायदों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको बता दें. इसको अगर आप खाते हैं, तो लंबे समय तक पेट आपका भरा-भरा रहता है, फाइबर की अच्छी मात्रा होने के कारण पाचन भी एकदम मस्त रहता है. इसको अगर आप रोजाना खाते हैं, तो ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता है और साथ ही नियंत्रित रखने में मददगार होता है. ये पोषण से भरपूर माना जाता है.

गेहूं के आटे के फायदे

गेहूं का आटा आपको बड़े ही आसानी से मिल जाता है, इसको खोजने में आपको ज्यादा समय भी नहीं लगता है. गेहूं का आटा मल्टीग्रेन की तुलना में आसानी से पच जाता है. यह भी पर्याप्त फाइबर और पोषक तत्व से भरपूर माना जाता है. मल्टीग्रेन आटे की तुलना में गेहूं का आटा कम पैसों में आपको मिल जाता है आसानी से.

वजन घटाने के लिए कौन है बेहतर?

डायटीशियन के अनुसार वजन घटाने के लिए मल्टीग्रेन आटा गेहूं के आटे से ज्यादा फायदेमंद है. इसमें विभिन्न अनाजों का मिश्रण होता है, जो फाइबर और प्रोटीन की मात्रा को काफी बढ़ा देता है. मल्टीग्रेन आटा धीरे-धीरे पचता है, जिससे शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहती है, लेकिन वजन घटाने के लिए केवल मल्टीग्रेन आटा खाने से ही कुछ नहीं होगा जब तक आप संतुलित डाइट और नियमित एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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