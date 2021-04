Mushroom Face Pack: मशरूम से कई तरह की चीजें बनाई जाती है. यह खाने में तो स्वादिष्ट होता है साथ ही सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है. मशरूम में कॉपर, सेलेनियम और पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. मशरूम (Mushroom Face Pack) में एंटी- इंफ्लामेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो मुंहासे, झुर्रियां दूर रखने के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको मशरूम (How To Make Mushroom Face Pack) के फेस पैक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपक भी गर्मियों में अच्छी स्किन पा सकती हैं. आइए जानते हैं कैसे बनाएं मशरूम फेस पैक- Also Read - Mushroom Kadai Recipe: इस सर्दी घर पर बनाएं स्पेशल कड़ाही मशरूम, आएगा बेहद लजीज स्वाद

सामग्री Also Read - Mushroom Eating Benefits: दिल की बीमारियों से लेकर कैंसर तक के लिए फायदेमंद है मशरूम, जानें इसके फायदे

– 1 चम्मच मशरूम पाउडर

– एक चौथाई कप ओट्स

– 3 बूंदे टी ट्री ऑयल

– 2 चम्मच नींबू का रस

– 1 विटामिन ई कैप्सूल Also Read - Mushroom खाने से शरीर को मिलता है भरपूर पोषण, बेहद फायदेमंद

मशरूम फेस पैक बनाने की विधि

– सबसे पहले ग्रांइडर में ओट्स और मशरूम पाउडर को डाल दें और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक गाढ़ा पेस्‍ट तैयार कर लें.

– अब इसमें टी ट्री ऑयल, नींबू का रस और विटामिन ई कैप्‍सूल डालकर अच्‍छे से मिलाएं.

– पेस्‍ट तैयार होने के बाद इसे चेहरे पर लगाएं.

– 15-20 मिनट तक या सूखने तक रखें और फिर चेहरे को धो लें. आप ऐसा हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं.