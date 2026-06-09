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गर्मी में मीठा खाने का कर रहा है मन? ट्राई करें खरबूजे की खीर, स्वाद के साथ मिलेगी ठंडक भी

Muskmelon Kheer Recipe: गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने वाले फलों में खरबूजा सबसे पसंदीदा माना जाता है. अगर आप इसे नए अंदाज में खाना चाहते हैं, तो खरबूजे की खीर एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषण से भी भरपूर होती है, आइए जानते हैं इसे कैसे बनाएं.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: June 9, 2026, 3:05 PM IST
गर्मी में मीठा खाने का कर रहा है मन? ट्राई करें खरबूजे की खीर, स्वाद के साथ मिलेगी ठंडक भी
  • खरबूजे की खीर गर्मियों के लिए स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली मिठाई है
  • इसे खरबूजा, दूध, ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी मिठास के साथ तैयार किया जाता है
  • यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ पोषण भी प्रदान कर सकती है
  • घर पर आसानी से बनने वाली यह रेसिपी बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आ सकती है

देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में लोग परेशान हैं कि क्या खाएं, क्या नहीं? गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडक और ताजगी देने वाली मौसमी चीजों की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में खरबूजे की खीर एक खास मीठा है, जो न सिर्फ स्वाद में हल्की और ताजगी भरी बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. खरबूजे की खीर दूध, चावल और पके हुए खरबूजे के गूदे से तैयार की जाती है. इसका स्वाद हल्का मीठा और क्रीमी होता है, जो गर्मियों में ठंडक का अहसास देता है.

लोग इसे घरों में आसानी से बना सकते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, खरबूजा गर्मियों में शरीर के लिए एक प्राकृतिक वरदान माना जाता है. इसमें लगभग 90 प्रतिशत तक पानी पाया जाता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है. गर्मी में जब पसीने के कारण शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तब खरबूजा इस कमी को दूर करने में अहम भूमिका निभाता है. इसके अलावा, खरबूजे में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. ये तत्व न केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं, बल्कि पाचन तंत्र को भी बेहतर रखते हैं. फाइबर की मौजूदगी कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक होती है.

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स्किन के लिए भी लाभकारी-

आयुर्वेद में खरबूजे को ठंडा प्रभाव वाला फल माना गया है, जो शरीर की अतिरिक्त गर्मी को कम करता है और पेट को ठंडक देता है. यह त्वचा के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन ए और सी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं. साथ ही यह आंखों की सेहत के लिए भी उपयोगी माना जाता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि खरबूजा कम कैलोरी वाला फल है, जो वजन नियंत्रित रखने में भी सहायक है. यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार-बार खाने की आदत कम होती है. हालांकि, डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए.

कैसे तैयार करें?

खरबूजे की खीर भी फायदेमंद होती है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालकर उसमें चावल मिलाए जाते हैं और इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है. इसके बाद इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाकर मिठास बढ़ाई जाती है. अंत में पके हुए खरबूजे के गूदा को डालकर मिश्रण को अच्छी तरह पकाया जाता है. तैयार खीर को ठंडा करके फ्रिज में रखा जाता है और परोसते समय इसे केसर और बादाम से सजाया जाता है. गर्मियों में यह खीर न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होती है, बल्कि शरीर को ठंडक और ऊर्जा देने का भी काम करती है. ( INPUT-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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