दो अक्षर से मुस्लिम लड़कियों के नाम: ये 40 छोटे नाम हैं Attractive और Cute, हर नाम है एक से बढ़कर एक

दो अक्षर से लड़कियों के नाम बताइए: यदि आप मुस्लिम लड़कियों के दो अक्षर वाले नाम सर्च कर रहे हैं तो यहां दी गई मुस्लिम नामों की लिस्ट आपके बेहद काम आ सकती हैं. जानते हैं इसके बारे में...

दो अक्षर से शुरू होने वाले मुस्लिम लड़कियों के नाम: आज के समय में ज्यादातर लोग छोटे और आकर्षक नाम (Short Names in Hindi) सर्च करते हैं. हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लड़कियों के दो अक्षर वाले नाम (Two words Muslim name) की. जी हां, यहां दिए गए मुस्लिम लड़कियों के छोटे नाम (Girls short name) बेहद अलग हैं. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप मुस्लिम लड़कियों (Muslim Girls Names) के कौन-से छोट नाम रख सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

दो अक्षर से मुस्लिम लड़कियों के नाम

अनौं – अल्लाह का आशीर्वाद अना – धैर्य, दृढ़ता अमा – दास महिला अल्या – बहुत बढ़िया,लंबा, ऊंचा अहौ – हिरन अफ्रीं – स्तुति, आशीर्वाद, प्रोत्साहन अज़्रा – वर्जिन, युवती अफ्या – छाया अब्रा – उदाहरण के लिए, सबक अयं – स्रोत, वसंत अर्जु – काश, आशा, प्यार आरा – चारु इज्मा – उच्च स्थिति इदी – जागृति, प्यार इल्मा – उपन्यास इहा – पृथ्वी ईला – पृथ्वी ईश्ना – इच्छा उही – आत्मा, एक फूल कंज़ – निधि ओश्र – कुंवारी किली – तोता खिया – नाव खुर्मी – खुशी, अवकाश खैरा – सबसे अच्छा, प्रधानमंत्री, शीर्ष ग्रेस – सुंदर ग्रेना – प्रिय घर्र – महान महिला घिना – समृद्धि, संपन्नता, समृद्धि जला – उदय प्रकाश में लाना ज़बा – गैज़ेली ज़ानीः – सुंदर ज़ाना – बोल्ड ज़िंबा – सुंदर ज़िया – प्रकाश जारा – सुंदर फूल जोया – जीवन जोही – चमेली तुका – भगवान का अवधान दर्रा – मोती, शानदार