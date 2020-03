देश में Coronavirus के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इस संकट से बचने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन लागू किया गया है. लोगों से कहा गया है कि जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें. इन दिनों में हर कोई घर पर नए-नए कामों को ट्राई करने में लगा है. पर क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का पसंदीदा काम क्या है, जिसे वे हर रोज कर रहे हैं. और जो उनकी फिटनेस का राज भी है. खुद मोदी ने इस काम के बारे में बताया है. Also Read - Covid-19: कोरोनावायरस से लड़ने के लिए सांसद निधि से 35 सांसद देंगे एक-एक करोड़ रुपये

ये काम है योग. पूरा देश जानता है कि हमारे पीएम के रूटीन में योग करना शामिल है. रविवार को देश से मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने कोरोना वायरस पर विस्तार से चर्चा की थी. उन्होंने लोगों को लॉकडाउन के दौरान वक्त बिताने के तरीके भी बताए थे. तभी पीएम ने योग को लेकर चर्चा की थी और लोगों से कहा था कि आप अपने वीडियो शेयर करें.

सोमवार सुबह पीएम मोदी ने ट्वीट में कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, जिनमें अलग-अलग योगासनों के बारे में बताया गया है. ये वीडियोज खूब देखे जा रहे हैं. इन वीडियोज को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, During yesterday's #MannKiBaat, someone asked me about my fitness routine during this time. Hence, thought of sharing these Yoga videos. I hope you also begin practising Yoga regularly.

पीएम ने ये भी लिखा, I am neither a fitness expert nor a medical expert. Practising Yoga has been an integral part of my life for many years and I have found it beneficial. I am sure many of you also have other ways of remaining fit, which you also must share with others यानी वह कोई फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हैं और ना ही मेडिकल एक्सपर्ट. लेकिन योग करना उनकी जिंदगी का काफी वर्षों से हिस्सा रहा है, जिससे उनको लाभ भी मिला है. उन्हें उम्मीद है कि आप भी फिट रहने के लिए कई तरीके अपना रहे होंगे, जिसे आपको भी दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए.

खास बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो अपलोड किए हैं वो एनिमेटिड हैं. इन वीडियो में पीएम मोदी का 3D एनिमेशन योग के अलग-अलग आसन करता दिखता है. पीएम ने यूट्यूब का लिंक शेयर किया है. जहां क्लिक करके आप इन वीडियोज को कई भाषाओं में देख सकते हैं.