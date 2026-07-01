National Doctors' Day 2026: कौन थे डॉ. बिधान चंद्र रॉय? जानिए क्यों मनाया जाता है उनके नाम पर नेशनल डॉक्टर्स डे

Who was Dr Bidhan Chandra Roy: हर साल 1 जुलाई को भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है. ये खास दिन सभी डॉक्टरों के सम्मान में समर्पित होता है. उनके बलिदान और त्याग को याद किया जाता है. डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है. लाखों लोगों की जिंदगी बचाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं, कि भारत में डॉक्टर्स दिवस आखिर 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? तो आपको बता दें भारत में यह दिन डॉ. बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है. उनकी न सिर्फ देश के महान चिकित्सकों में गिनती की जाती थी बल्कि शिक्षा, समाजसेवी और राजनेता भी थे. वह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने थे और यही नहीं महात्मा गांधी के भी वे काफी ज्यादा करीबी भी रहे हैं. आइए आपको उनके संघर्ष, उपलब्धियों और नेशनल डॉक्टर्स डे से जुड़ी चीजों के बारे में.
कौन थे डॉ. बिधान चंद्र रॉय? ( Bidhan Chandra Roy)
डॉ. बिधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना में हुआ था. उनके पिता जी का नाम प्रकाश चंद्र रॉय था और वे सरकारी सेवा में थे और उनकी माता जी का नाम अघोरकामिनी रॉय था और वे समाजसेवा से जुड़ी हुई थीं. डॉ. बिधान चंद्र वो बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई करना बेहद ही अच्छा लगता था और वे बड़े होकर लोगों की सेवा भी करने का सपना बचपन से ही देखते थे.
डॉ. बिधान चंद्र रॉय की शिक्षा
डॉ. बिधान चंद्र रॉय की अगर शिक्षा की बात करें तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होने चिकित्सा क्षेत्र में अपने करियर को बनाने का सोचा और फिर कोलकाता मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की. इसके बाद वो इंग्लैंड गए और वहां से डिग्रियां भी हासिल की.
डॉ. बिधान चंद्र रॉय का संघर्ष से सफलता तक का सफर
डॉ. बिधान चंद्र रॉय का संघर्ष से सफलता तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, इस दौरान उन्होने कई सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा था. कोलकाता मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वे इंग्लैंड गए, तो प्रवेश के लिए उन्होने कई सारे आवेदन किए, लेकिन उनके हाथ असफलता लगी और फिर भी उन्होने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने कम समय में चिकित्सा में कई सारी बड़ी-बड़ी डिग्रियां हासिल की और फिर वहां से भारत लौटे मरीजों की सेवा की. उन्होने भारत के अलग-अलग हिस्सों में अपनी एक अलग पहचान बनाई और फिर उनका नाम देश के सबसे सम्मानित डॉक्टरों में भी शामिल हो गया.
क्यों मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे?
हर साल 1 जुलाई को भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और ये दिन डॉ. बिधान चंद्र रॉय के योगदान को सम्मान के तौर पर मनाया जाता है क्योकि इसी दिन उनका जन्म हुआ था और यही वो दिन है 1 जुलाई 1962 जब उनका निधन भी हुआ. इसलिए हर साल 1 जुलाई को भारत उनके नाम पर यह दिवस मनाता है.
नाड़ी देखकर बताते थे बीमारियां
डॉ. बिधान चंद्र रॉय के अंदर एक अद्भुत कला भी थी, वो ये थी की वे मरीज की नाड़ी और लक्षणों को देखकर-समझकर ये पता लगा लेते थे कि उनको क्या बीमारी है. उनकी क्षमता इतनी ज्यादा तेज थी की उनको चिकित्सकीय समझ की मिसाल भी दी जाती है.
चिकित्सा के साथ-साथ राजनीति में भी निभाई भूमिका
आपको बता दें चिकित्सा के साथ-साथ उनको राजनीति की भी अच्छी समझ और पकड़ थी. वो एक सफल डॉक्टर ही नहीं थे, बल्कि स्वतंत्र भारत के नेता भी रहे चुके थे. पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बने के पद पर भी वे रह चुके हैं. मुख्यमंत्री जब वे बने थे, तो उन्होने अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, शहरी विकास और बुनियादी ढांचे पर बेहतर तरीके से काम किया और कई सारे इसको लेकर जरूर कदम भी उठाए थे और यही नहीं उन्होने कई अस्पतालों और सार्वजनिक संस्थानों को भी बनवाया था.
डॉ. बिधान चंद्र रॉय को मिला था भारत रत्न
चिकित्सा, राजनीति की अच्छी समझ और पकड़ तो उनको थी ही बल्कि भारत सरकार ने उनके योगदान को देखते हुए 1961 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था. उन्होने कई सारी बड़ी-बड़ी सफलताएं भी हासिल की थी. उन्होने केवल चिकित्सा क्षेत्र में ही योगदान नहीं दिया, बल्कि हर जगह उन्होने विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनको लोगों का प्यार भी काफी ज्यादा मिला था.
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नेशनल डॉक्टर्स डे का महत्व
अगर हम नेशनल डॉक्टर्स डे के महत्व की बात करें, तो डॉक्टरों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का ये खास दिन मना गया है. उनकी मेहनत, ज्ञान तथा सेवा भावना के कारण की लाखों-करोड़ों की जिंदगी को एक नया जीवन भी मिलता है. डॉक्टर्स डे वाले दिन अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और विभिन्न संस्थानों में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, सम्मान समारोह को लोग अपनी-अपनी तरह के आयोजित करते हैं.
Q-1.भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे कब और क्यों मनाया जाता है?
भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे भारत में हर साल 1 जुलाई को डॉ. बिधान चंद्र रॉय के योगदान के सम्मान के तौर पर मनाया जाता है.
Q-2. डॉ. बिधान चंद्र रॉय को भारत रत्न कब मिला था?
डॉ. बिधान चंद्र रॉय को भारत रत्न साल 1961 में मिला था.
Q-3. डॉ. बिधान चंद्र रॉय किस-किस पेशे से जुड़े थे?
डॉ. बिधान चंद्र रॉय चिकित्सक के साथ-साथ शिक्षाविद, समाजसेवी और राजनेता भी थे.
Q-4. डॉक्टर दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
डॉक्टर दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों के योगदान का सम्मान करना है.
Q-5. डॉ. बिधान चंद्र रॉय का जन्म और निधन कब हुआ था?
डॉ. बिधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ और निधन 1 जुलाई 1962 को हुआ.