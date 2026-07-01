National Doctors' Day 2026: डॉक्टर के पर्चे पर क्यों लिखा जाता है 'Rx'? आप जानते हैं आखिर क्या होता है इसका मतलब

Why Is Rx Written On A Doctor Prescription: हर साल 1 जुलाई को भारत में ‘राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस’ मनाया जाता है. क्या आप ये जानते हैं कि डॉक्टर के पर्चे पर क्यों लिखा जाता है 'Rx'? आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

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(Pic credit-AI)

Why Is Rx Written On A Doctor Prescription: इंसान के लिए भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर है और हर साल 1 जुलाई को भारत में ‘राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस’ मनाया जाता है. डॉक्टरों के योगदान और उनकी सेवाओं के सम्मान में ये खास दिन को मनाया जाता है. जब भी हम डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो मरीज को दवा की पर्ची मिलती है और आपने देखा होगा कि उसके ऊपर ‘Rx’ लिखा हुआ होता है क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये क्यों लिखा होता है और इसका मतलब क्या है? ज्यादातर लोग इसे देखते तो हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि आखिर इसका मतलब क्या है और डॉक्टर इसे हर प्रिस्क्रिप्शन पर आखिर क्यों लिखते हैं. आपको बता दें ये सिंबल नहीं, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण संकेत होता है. आइए आपको इससे जुड़ी पूरी कहानी को बताते हैं.

क्या होता है ‘Rx’ का मतलब?

अधिकतर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि आखिर ये ‘Rx’ का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें इसका मतलब टेक यानि लेना होता है. डॉक्टर ने अपनी पर्ची पर Rx लिखा है, तो इसका मतलब है, कि आपको बताई गई दवा को लेना है. डॉक्टर मरीज की बीमारियों को देखकर दवा को लिखता है और उसको लेने के लिए कहते हैं, जिसको शॉर्टफ़ॉर्म में दवाइयां खाने को डॉक्टर Rx लिख देता हैं.

क्यों लिखा जाता है हर प्रिस्क्रिप्शन पर Rx?

अब सवाल ये आता है आखिर हर प्रिस्क्रिप्शन पर ‘Rx’ लिखा क्यों होता है. जब प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर इसको लिखता है, तो मरीज को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लिखी गई दवा को खाना होता है और साथ ही साथ फार्मासिस्ट के लिए भी एक आधिकारिक निर्देश होता है कि वो मरीज को वोही दवा को दें.

क्या है ‘Rx’ इतिहास?

ये ‘Rx’ शब्द आज का ही नहीं बल्कि काफी सैकड़ों साल पहले का है. इसका चलन सबसे पहले यूरोप में चला था और उस समय डॉक्टर इसको लैटिन भाषा में ‘Recipe’ कहा करते थे और फिर समय बदलने के साथ-साथ ये भी ‘Rx’ में बदल गया. इसको सुरक्षा और स्वास्थ्य का प्रतीक भी माना जाता है.

डॉक्टर ‘Rx’ के नीचे क्या लिखते हैं?

डॉक्टर ‘Rx’ के नीचे मरीज के लिए दवा का नाम, कितनी मात्रा में दवा लेनी है, दिन में कितनी बार दवा खानी है, कितने दिनों तक दवा जारी रखनी है, भोजन से पहले या बाद में दवा लेनी है ये लिखा होता है और मरीज को इन सभी चीजों को पालन करना होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.