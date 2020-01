National Girl Child Day 2020: देश में हर साल 24 जनवरी को राष्‍ट्रीय बालिका दिवस (National Girl Child Day) मनाया जाता है. इसका मकसद बेटियों के विकास में मदद करना है.

क्‍यों मनाया जाता है

बेटियों को उनके अधिकार प्रदान करना. शिक्षा, कानूनी अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा, सम्मान का अधिकार. बेटियों के हक की बात करना. उनके विकास के लिए काम.

कब से मनाया जाता है

साल 2008 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई. इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने शुरू किया. तब से हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है.

इस दिन का महत्‍व

देश भर में लोगों को बताना कि समाज निर्माण में महिलाओं का बराबर का योगदान है. लोगों को प्रोत्‍साहित करना कि वे लड़कियों को उनके अधिकार दें. पुरुषों के समान महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार मिले.

नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाने का उद्देश्य

– बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरुकता बढ़ाना.

– अत्याचार और असमानताओं का बालिकाएं सामना करती हैं, उनके बारे में बात करना.

– लड़कियों के शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्व समझाने और इसे बढ़ावा देने के लिए.

Today is a day to celebrate fortitude & accomplishments of every girl child. On National Girl Child Day, let us reaffirm our pledge to end discrimination against our girls and empower them with equal opportunities. #MeriBetiMeraGarv pic.twitter.com/yjVUbKdtlw — Smriti Z Irani (@smritiirani) January 24, 2020

Our athletes in SAI Training Centers all over India are celebrating ‘National Girl Child Day’ with the theme #BetiBachaoBetiPadhao as launched by PM @narendramodi ji. Let’s all of us celebrate the “DAUGHTER” in our life as #MeriBetiMeraGarv. pic.twitter.com/7MVYqt4Wg0 — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) January 24, 2020

This #NationalGirlChildDay, join us in saluting and celebrating HER. Become a part of our #BetiBachaoBetiPadhao mission – ‘An Endeavour that became a Movement’. pic.twitter.com/wpD2Jq5IAl — Ministry of WCD (@MinistryWCD) January 24, 2020

क्‍या करें इस दिन

नेशनल गर्ल चाइल्‍ड के तहत ढेरों कार्यक्रमों का आयोजन होता है. इनमें भाग लें. अपनी बच्चियों को उनके अधिकार बताएं. उनके अधिकार उन्‍हें मिलें, ये सुनिश्चित करें.

