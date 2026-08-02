National Watermelon Day 2026: शरीर में ताजगी भरने के लिए फटाफट से बनाएं तरबूज से बनी ये 5 टेस्टी चीजें, खाते ही आ जाएगा मजा

National Watermelon Day 2026: तरबूज खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक काफी ज्यादा पसंद होता है. आज आपको इसको बनाने के लिए टेस्टी डिश के बारे में बताते हैं.

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National Watermelon Day 2026: हर साल 3 अगस्त को राष्ट्रीय तरबूज दिवस (National Watermelon Day) मनाया जाता है. गर्मियों और उमस भरे मौसम में ये काफी ज्यादा आपको आराम दिलाता है. शरीर को ठंडक और हाइड्रेट रखने के लिए तरबूज बेस्ट फलों में से एक माना जाता है. इसमें लगभग 90 प्रतिशत से अधिक पानी होता है, जो शरीर में पानी की कमी के साथ-साथ ये शरीर में कई दिक्कतों को दूर करने का काम करता है. इस खास मौके पर अगर आप सिर्फ कटे हुए तरबूज ही खाते हैं, तो आज आपको इससे बनने वाली टेस्टी डिशेज के बारे में बताते हैं, जो खाने में टेस्टी होती है और साथ ही साथ बच्चों को भी काफी ज्यादा पसंद भी आएगी. अगर आप आज कुछ हटके और स्वादिष्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो आइए आपको इस खबर में बताते हैं आप कौन-कौन सी चीजों को बना सकते हैं.

तरबूज से बनी 5 टेस्टी डिशेज

1. वाटरमेलन स्मूदी

अगर आप घर पर कुछ टेस्टी सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप वाटरमेलन स्मूदी को बनाकर पी सकते हैं. ये पीने में काफी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होती है. सभी सामग्री को ब्लेंड करें और ठंडी-ठंडी स्मूदी के साथ शरीर को ठंडक बनाएं.

2. तरबूज फ्रूट चाट

अगर आप शरीर को ठंडक और ताजगी से भरा रखना चाहते हैं, तो आप तरबूज फ्रूट चाट को घर पर तैयार करके खा सकते हैं. इसको घर पर बनाकर खाना बेहद ही ज्यादा आसान है. अगर शाम के स्नैक में कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो यह डिश आपके लिए बेस्ट होगी.

3. वाटरमेलन पॉप्सिकल

आप तरबूज से वाटरमेलन पॉप्सिकल को आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. बच्चों के साथ-साथ बड़े लोगों को भी इसको खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. 5-6 घंटे के लिए फ्रीजर में रखकर ये और ज्यादा टेस्टी हो जाएगा.

4. तरबूज सलाद विद फेटा चीज

आप घर पर फटाफट से तरबूज सलाद विद फेटा चीज को भी बनाकर तैयार कर सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. अगर कुछ अलग स्वाद ट्राई करना चाहते हैं तो यह सलाद आपके लिए एकदम बेस्ट साबित होगा.

5. तरबूज मिंट कूलर

आप खुद को तरोताजा रखने के लिए तरबूज मिंट कूलर को भी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं. तरबूज मिंट कूलर मिनटों में आपकी फ्रेशनेस को वापस ला सकता है. ग्लास में निकालकर बर्फ डालें और पुदीने की पत्तियों से गार्निश करके आप इसको पी सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये खूब पसंद आएगा.