Natural Glow Tips: सर्द‍ियों में जरा सी देखभाल, आपको और आपकी त्‍वचा को और जवां बना सकती है. अगर आपकी त्‍वचा डल लग रही है और चेहरे का ग्‍लो कहीं उड सा गया है तो हम यहां आपके लिये कुछ ऐसे आसान टिप्‍स लेकर आए हैं, जिन्‍हें अपनाकर ना केवल आपके चेहरे पर ग्‍लो लौटेगा, बल्‍कि‍ बढती उम्र की हल्‍की फुल्‍की निशानियां भी गायब हो जाएंगी. चेहरे पर दिखने वाली फाइन लाइन्‍स, झुर्रि‍यां, छाही आदि भी गायब हो जाएंगी.

पालक : सर्द‍ियों में पालक बहुत आसानी से मिल जाता है. इसमें विटामिन्‍स, मिनरल्‍स और एंटीऑक्‍सीडेंट होते हैं. इसे खाने से आपके चेहरे पर ग्‍लो आएगा और खून भी बढेगा. फाइन लाइन्‍स, झुर्रियां और बढती उम्र की दूसरी निशानियां गायब हो जाएंगी.

टमाटर: टमाटर में टमाटर सी समेत कई सेहतमंद चीजें होती हैं. रोजाना टमाटर का सलाद, चटनी सब्‍जी, सूप आदि बनाकर खाएं. इससे आपको नेचुरल ग्‍लो मिलेगा और आपकी पेट की सेहत भी अच्‍छी रहेगी. टमाटर, शरीर में तेजी से वाइट ब्‍लड सेल तैयार करता है. इसलिये यह आपकी रोग से लडने की ताकत भी देगा.

गाजर: गाजर विटामिन ए, एंटीऑक्‍सीडेंट और अन्‍य पोषक तत्‍वों से भरा होता है. इसे खाने से त्‍वचा की सेहत अच्‍छी होती है और इससे पिग्‍मेंटेशन कम होता है, त्‍वचा की कोशिकाएं बहुत जल्‍दी खुद को रिपेयर कर पाती हैं और स्‍क‍िन टोन्‍ड लगता है. गाजर में बीटा-कैरोटीन भी पाया जाता है, जो आंखों की सेहत के लिये अच्‍छा होता है.

सेब: सेब के बारे में तो आपने यह सुना ही होगा कि रोजाना एक सेब खाने वाले, डॉक्‍टर से दूर रहते हैं. लेकिन यह आपकी त्‍वचा के लिये भी उतना ही फायदेमंद है. विटामिन ए, एंटीऑक्‍सीडेंट और फाइबर से भरपूर यह फल आपके पूरे शरीर की सेहत को प्रभावित करता है. खासतौर से आपकी त्‍वचा पर उम्र की निशानियों को गहरा नहीं होने देता. त्‍वचा को हाइड्रेट रखता है और चमक लाता है.

संतरा: प्रतिरोधक क्षमता बढाने के साथ-साथ संतरे में मौजूद विटामिन सी, त्‍वचा के दाग-धब्‍बाें को भी साफ करता है. त्‍वचा हाइड्रेट रहती रहती है और स्‍क‍िन प्रोबलम, जैसे कि खुजली, लाल धब्‍बे आदि नहीं होते.

चुकुंदर : चुकुंदर, फल और सब्‍जी दोनों है. इसे आप सब्‍जी के तौर पर और सलाद के रूप में भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं. इसे रोजाना खाएं और अपनी त्‍वचा पर जल्‍द ही आपको फर्क नजर आने लगेगा. इससे आपके त्‍वचा का रंग भी साफ होगा.