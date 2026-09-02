जन्माष्टमी पर चेहरे पर आएगा नेचुरल ग्लो, मुल्तानी मिट्टी में ये चीजें मिलाकर चेहरे पर लगाएं

Natural Skin Care: जन्माष्टमी के मौके पर क्या आप भी खूबसूरत दिखना चाहती हैं? तो इसके लिए सिर्फ मेकअप पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है. आप मुल्तानी मिट्टी की मदद से भी चेहरे पर नेचुरल ग्लो ला सकती हैं.

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जन्माष्टमी से पहले अगर आप चेहरे पर फ्रेश और ग्लोइंग लुक चाहती हैं, तो इन घरेलू फेस पैक को ट्राई कर सकती हैं.

इस साल 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है. त्योहार के मौके पर घर में सभी लोग इकट्ठा होते हैं. ऐसे में हर किसी का मन होता है कि वह सबसे खास और खूबसूरत दिखे. इसके लिए कुछ लोग पहले ही पार्लर जाकर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं और अपने स्किन केयर रूटीन में महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स भी शामिल कर लेते हैं. चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने के लिए आपको इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही कुछ आसान और नेचुरल चीजों की मदद से अपने चेहरे की रौनक बढ़ा सकती हैं. इसके लिए मुल्तानी मिट्टी आपके काम आ सकती है. इसमें कुछ चीजें मिलाकर तैयार किया गया फेस पैक चेहरे पर नेचुरल निखार लाने में मदद कर सकता है.

मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल

अगर आपकी स्किन ऑयली है और चेहरे पर बार-बार चिपचिपापन नजर आता है, तो मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर फेस पैक बनाया जा सकता है. इसके लिए आपको 2 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 2 से 3 बड़े चम्मच गुलाब जल, 3 से 4 बूंद नींबू का रस चाहिए. फेस पैक तैयार करने के लिए एक कटोरी में मुल्तानी मिट्टी लें और उसमें गुलाब जल डालें. अब नींबू का रस मिलाकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें. जब एक स्मूद पेस्ट तैयार हो जाए, तो इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं. आंखों के आसपास की स्किन को छोड़ दें. करीब 10 से 15 मिनट बाद जब पैक हल्का सूख जाए, तो पानी से चेहरा धो लें. मुल्तानी मिट्टी चेहरे से एक्स्ट्रा तेल और गंदगी हटाने में मदद करती है, जबकि गुलाब जल स्किन को फ्रेश महसूस कराता है.

दूध और शहद वाला फेस पैक

अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो मुल्तानी मिट्टी को अकेले लगाने से स्किन और ड्राई महसूस हो सकती है. ऐसे में इसमें कच्चा दूध और थोड़ा शहद या मलाई मिलाकर फेस पैक तैयार किया जा सकता है. इसके लिए 1 बड़ा चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 2 छोटे चम्मच कच्चा दूध, आधा छोटा चम्मच शहद या थोड़ी सी मलाई चाहिए. फेस पैक तैयार करने के लिए सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी को एक साफ कटोरी में निकालें. इसमें दूध और शहद या मलाई डालकर अच्छी तरह मिलाएं. पेस्ट तैयार होने के बाद इसे साफ चेहरे पर लगाएं और आंखों के आसपास का हिस्सा छोड़ दें. इसे करीब 10 से 12 मिनट तक चेहरे पर रहने दें. ध्यान रखें कि पैक पूरी तरह सूखकर कड़क न हो जाए. इसके बाद थोड़ा पानी लगाकर चेहरे को हल्के हाथों से साफ करें और सादे पानी से धो लें. शहद स्किन को नमी देने में मदद करता है. मलाई ड्राई स्किन को मुलायम करती है.

मुल्तानी मिट्टी, आलू और एलोवेरा

अगर चेहरा थका हुआ और डल नजर आ रहा है, तो मुल्तानी मिट्टी के साथ एलोवेरा जेल और आलू का रस मिलाकर फेस पैक तैयार किया जा सकता है. यह पैक स्किन को साफ और फ्रेश लुक देने में मदद करता है. इसके लिए आपको 1 बड़ा चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 बड़ा चम्मच आलू का रस, 1 छोटा चम्मच ताजा एलोवेरा जेल चाहिए. इसको तैयार करने के लिए एक कटोरी में मुल्तानी मिट्टी लें. इसमें आलू का रस और एलोवेरा जेल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें. जब पेस्ट तैयार हो जाए, तो इसे साफ चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं. करीब 15 से 20 मिनट बाद, जब फेस पैक हल्का सूख जाए, तो सादे पानी से चेहरा धो लें. इसके बाद स्किन पर हल्का मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं. आलू के रस को अक्सर घरेलू स्किन केयर में दाग-धब्बों और डलनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

फेस पैक लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

घर पर बने फेस पैक हर किसी की स्किन पर एक जैसा असर करें, यह जरूरी नहीं है. खासकर नींबू जैसी चीजें कुछ लोगों की स्किन पर जलन या संवेदनशीलता बढ़ा सकती हैं. इसलिए पहली बार यूज करने से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर है. चेहरे पर किसी भी तरह की जलन, लालिमा या खुजली महसूस हो, तो तुरंत चेहरा धो लें. जन्माष्टमी से पहले अगर आप चेहरे पर फ्रेश और ग्लोइंग लुक चाहती हैं, तो इन घरेलू फेस पैक को ट्राई कर सकती हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.