Navratri 2023: नवरात्रि व्रत में रहें फिट और हेल्दी, बस अपनाएं ये खास तरीके

यदि आप नवरात्रों के दौरान फिट और हेल्थी रहना चाहते हैं तो ऐसे में बता दें कि सेहत से जुड़े कुछ नियम आपके बेहद काम आ सकते हैं. जानते हैं इन नियमों के बारे में...

Ways to Stay fit and Healthy during Navratri: नवरात्रि में अक्सर लोग व्रत रखते हैं, जिसके कारण उन्हें कमजोरी महसूस होती है. ऐसे में यदि पूजा-पाठ के साथ-साथ खानपान के सही नियमों का पालन किया जाए तो इससे फिट और हेल्दी रहा जा सकता है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि नवरात्रों में यदि आप फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो किन तरीकों को अपना सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

नवरात्रों में कैसे रहें फिट और हेल्दी

अक्सर लोग नवरात्रों में सादा तेल मसालों का सेवन करते हैं, जिसके कारण उन्हें एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है. ऐसे में यदि वे फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो नवरात्रों में कम तले भुने खाने का सेवन करें, जिससे उन्हें पेट की समस्या का सामना ना करना पड़े. अक्सर लोग नवरात्रों में व्रत के दौरान कम पानी का सेवन करते हैं. जिसके कारण उन्हें डिहाइड्रेशन की समस्या के लक्षण महसूस होने लगते हैं. डिहाइड्रेशन के लक्षणों में सिर दर्द, चक्कर आना, मतली की समस्या आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इससे बचने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पीना जरूरी है. इसके अलावा आप लिक्विड डाइट के रूप में नींबू पानी, लस्सी, छाछ, फ्रूट जूस, फ्रूट शेक आदि का सेवन कर सकते हैं. यदि आप नवरात्रि में फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो ऐसे में आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें. इससे तनाव और चिंता दोनों ही दूर रहेंगे. साथ ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

नोट – ऊपर बताए गए बिंदुओं से पता चलता है कि नवरात्रों के दौरान हेल्दी और फिट रहने के लिए कुछ तरीकों को अपनाया जाए तो वह तरीके बेहद मददगार साबित हो सकते हैं.

