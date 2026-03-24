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इस कन्या पूजन 100 रुपए के अंदर बच्चियों को दें ये रंग-बिरंगे गिफ्ट्स, खिल उठंगे नन्हीं देवियों के चेहरे

kanya pujan gift ideas: इन दिनों माता के नवरात्रि चल रहे हैं, ऐसे में कुछ लोग अष्टमी तो कुछ नवमी को कन्या पूजन कर उन्हें दक्षिणा और गिफ्ट देते हैं. आज हम आपके लिए कुछ खास गिफ्ट लेकर आए हैं, जिन्हें पाकर बच्चियों के चेहरे खिल जाएंगे.

Published date india.com Published: March 24, 2026 3:52 PM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
इस कन्या पूजन 100 रुपए के अंदर बच्चियों को दें ये रंग-बिरंगे गिफ्ट्स, खिल उठंगे नन्हीं देवियों के चेहरे

kanya pujan gifts ideas Under 100 rupees: नवरात्रि अब अपने आखिरी पड़ाव में है, ऐसे में हम से कई लोग नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करते हैं और उन्हें उपहार और दक्षिणा देते हैं. दरअसल में नन्हीं कन्याओं को मां दुर्गा का रूप माना जाता है, ऐसे में इन्हें भोजन कराने के बाद उपहार देकर विदा किया जाता है. कहते हैं जब ये छोटी-छोटी बच्चियां खुश होती हैं तो मां दुर्गा भी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख‑समृद्धि आती है. हालांकि हर बार सिर्फ पैसे या मिठाई देने से बच्चियां ऊब हो जाती हैं और उन्हें कुछ नयापन नहीं लगता है. आज हम आपके लिए कुछ प्यारे और उपयोगी गिफ्ट्स लेकर आए हैं, जिन्हें देने से बच्चियां खुश हो जाएंगी. अच्छी बात ये है कि ये गिफ्ट्स 100 रुपए के अंदर
आसानी से मिल जाएंगे और नन्हीं देवियां देखते ही खुश हो जाएंगी.

रंग-बिरंगी हेयर एक्सेसरीज-

बड़ी हो या छोटी हर किसी लड़की को रंग-बिरंगी हेयर एक्सेसरीज पसंद आती हैं, ऐसे में इस बार आप कंजकों को सुंदर हेयर क्लिप्स, रिबन, बॉबी पिन्स या छोटी-छोटी चोटी वाली क्लिप्स का सेट दे सकते हैं. कन्याओं को ये इतनी पसंद आती हैं कि वो खुशी से इन्हें तुरंत बालों में लगाना शुरू कर देती हैं, ये आपको आसानी से 50 से 80 रुपए के अंदर मिल जाएंगी.

स्क्रैच नोटबुक या रेनबो मैजिक नोटबुक-

बच्चों को रंग-बिरंगी चीजें खूब पसंद आती हैं, ऐसे में आप चाहें तो बच्चों को स्क्रैच नोटबुक या रेनबो मैजिक नोटबुक दे सकती हैं, ये उन्हें खूब पसंद आएंगी. आप खास नोटबुक जिसमें पेंसिल घुमाने पर रंगीन डिजाइन बन जाते हैं वो भी दे सकते हैं. इन्हें आप आसानी से 60 से 90 रुपए में खरीद सकते हैं.

पेंसिल पाउच या स्टेशनरी सेट-

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पेंसिल पाउच या स्टेशनरी सेट भी देने के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं. इसमें प्यारा यूनिकॉर्न या फूल वाला पेंसिल बॉक्स, इरेजर, शार्पनर और स्केल हो वो वाला पाउच चुनें, ये स्कूल में रोज इस्तेमाल हो सकता है, ये 70 से 100 रुपए में आराम से आ जाएगा.

छोटी गुल्लक-

छोटी गुल्लक हमेशा ही काम आती है. आप चाहें तो बच्चियो को ये भी गिफ्ट कर सकती हैं. सादे की जगह कार्टून डिजाइन वाले रंगीन गुल्लक को चुनें. बच्चियां पैसे बचाने की आदत डालेंगी और इसे सजाकर रखेंगी, ये भी 50 से 80 रुपए में आ जाएगी.

चॉकलेट्स और टॉफीज का कलरफुल कॉम्बो पैक-

अच्छी ब्रांड की छोटी-छोटी चॉकलेट्स और कैंडीज का एक अच्छी पैक बनवाएं, इससे बच्चियों को मीठा स्वाद और खुशियां दोनों साथ मिल जाएंगी, इन्हें आप 60 से 90 रुपए में खरीद सकते हैं.

पॉप-इट स्लिंग बैग या छोटा पर्स-

ट्रेंडी पॉप-इट डिजाइन वाला मिनी बैग या पर्स बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसमें खिलौने और बैग दोनों का मजा मिल जाता है. ये 80 से 100 रुपए में आ जाएगा.

छोटी चूड़ियां, बिंदी और काजल का शृंगार सेट-

बड़ी हों या छोटी हर लड़की को सजने-संवरने का शौक होता है, ऐसे में इस कन्या पूजन पर बच्चों को चूड़ियां, बिंदी और काजल का सेट गिफ्ट करें. आप इसमें रंगीन रुमाल या छोटा हैंडी टॉवल भी लगा सकती हैं. ये रोजाना काम आने वाला प्यारा गिफ्ट है, जो 100 रुपए के अंदर तैयार हो जाएगा.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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