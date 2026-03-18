  • Hindi
  • Lifestyle
  • Navratri Special Recipe How To Make Sabudana Khichdi Without Soaking Bina Bhigoye Sabudana Khichdi Kaise Banaye

साबूदाना खाने का है मन, लेकिन भिगोना भूल गए? कोई बात नहीं, 10 मिनट में बिना भिगोए बन जाएगी खिचड़ी

Navratri Special Recipe: नवरात्रि में अधिकतर लोग साबूदाने की खिचड़ी खाना पसंद करते हैं, हालांकि इसे पहले 2 से 3 घंटे तक भिगोना पड़ता है, ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जिससे आप इसे बिना भिगोए ही बना सकते हैं.

Published date india.com Published: March 18, 2026 3:46 PM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
साबूदाना खाने का है मन, लेकिन भिगोना भूल गए? कोई बात नहीं, 10 मिनट में बिना भिगोए बन जाएगी खिचड़ी

Navratri Special Recipe: कल से यानी 19 मार्च से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, इसे लेकर हर कोई तैयारियों में लग गया है. इस दौरान हम में से कई लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं. फास्टिंग के दौरान अक्सर लोगों का हल्का-फुल्का और कुछ टेस्टी खाने का मन करता है, ऐसे में अधिकतर लोग साबूदाना खिचड़ी खाना पसंद करते हैं, ये टेस्टी होने के साथ-साथ पेट को भी भरा रखती है. हालांकि साबूदाना की खिचड़ी को बनाने से पहले इसे या तो रातभर या फिर 2 से 3 घंटे तक भिगोना पड़ता है और अगर आप इसे भिगोना भूल जाएं तो इसे बनाना नामुमकिन हो जाता है.

हालांकि अब घबराने की बात नहीं है आज हम आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आए हैं, जिसकी मदद से आप बिना भिगोए भी इसे बना सकते हैं. इस तरीके से आप 10 मिनट में साबूदाना खिचड़ी बना सकते हैं. यह तरीका उन दिनों के लिए परफेक्ट है जब अचानक व्रत हो, फास्टिंग हो या बस खिचड़ी खाने का मन हो और समय न हो.

10 मिनट वाली Instant साबूदाना खिचड़ी के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी-

  • 1 कप साबूदाना (मीडियम साइज)
  • 2 कप पानी
  • 1 मध्यम आलू (छोटे टुकड़ों में कटा हुआ)
  • ½ कप मूंगफली
  • 2 हरी मिर्च (बारीक कटी)
  • 1 चम्मच जीरा
  • 8-10 कढ़ी पत्ता
  • 2 चम्मच घी या तेल
  • ½ चम्मच नींबू का रस
  • नमक स्वादानुसार
  • हरा धनिया (सजाने के लिए)

10 मिनट में बनाने की विधि (Step-by-Step):

  • सबसे पहले साबूदाना को छलनी में डालकर अच्छे से धो लें. 2-3 बार पानी बदलकर धोएं ताकि सारा स्टार्च निकल जाए.
  • एक बाउल में धुले हुए साबूदाना और 1 कप गुनगुना पानी डालें और इसे माइक्रोवेव में 2 मिनट तक घुमा दें या आप चाहें तो गैस पर छोटे बर्तन में 2 मिनट उबालकर ढककर 3 मिनट के लिए रखकर छोड़ दें
  • इससे साबूदाना आधा फूल जाता है
  • अब खिचड़ी बनाने के लिए कढ़ाई में घी गर्म करें, फिर इसमें जीरा डालें, जब चटकने लगे तो कढ़ी पत्ता और हरी मिर्च डालें
  • फिर इसमें उबले हुए आलू डालें
  • इन्हें 2 मिनट तक हल्का सुनहरा होने तक भूनें फिर साबूदाना डाल दें
  • आधा फूला हुआ साबूदाना, नमक और बचा हुआ 1 कप पानी डालें
  • अच्छे से मिलाएं और मीडियम आंच पर 4-5 मिनट पकाएं. बीच-बीच में हिलाते रहें आखिर में भुनी मूंगफली डालें, नींबू का रस छिड़कें और अच्छे से मिलाएं.
  • आप अपने पसंद के मसाले डाल सकते हैं.
  • 1 मिनट और पकाकर गैस बंद कर दें
  • सजाकर सर्व करें
  • ऊपर से ताजा हरा धनिया डालें. गरमा-गरम साबूदाना खिचड़ी तैयार है अब आप इसका स्वाद ले सकते हैं.

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.