Never Eat Pulses In Dinner: भारतीय व्यंजनों में दाल का रोल काफी अहम है. दाल में कई पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं. इसके साथ ही दाल में प्रोटीन की मात्रा भी काफी पाई जाती है. दाल का सेवन लोग लंच में करने से साथ ही डिनर में भा करते हैं. कई लोग तो हल्का भोजन करने के लिए रात में सिर्फ दाल खाते हैं. लेकिन आप बता दें कि डिनर में दाल खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा साबित नहीं होता. रात के समय दाल खाने से आपको फायदे की जगह पर नुकसान पहुंच सकता है. आइए जानते हैं दाल खाने का सही समय क्या है.

ये है दाल खाने का सही समय-

माना जाता है कि रात के समय व्यक्ति को हमेशा हल्का भोजन करना चाहिए. रात के समय भारी भोजन करने से पेट पर इसक बुरा असर पड़ता है. डाल सेहत के लि एकाफी अच्छी होती है लेकिन रात के समय इसका सेवन करने से आपको अपच की शिकायत हो सकती है. इसके अलावा रात के समय कभी भी मसूर,उड़द, छोले, राजमा,अरहर, तुअर और मटर जैसी दालों का सेवन करने से बचना चाहिए. इस सभी दालों का सेवन करने से पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ता है.

इस समय करें दाल का सेवन-

दाल का सेवन दिन के समय करना काफी अच्छा माना जाता है. दिन के समय हमारा भोजन अच्छे से पच जाता है. ऐसे में अगर फिर भी आपको रात के समय दाल खाने का मन करता है तो कोशिश करें कि आप सोने से 2 से 3 घंटा पहले दाल का सेवन करें. ताकि आपका खाना अच्छे से पट जाए.