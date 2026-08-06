सिर्फ फेसवॉश काफी नहीं, मेकअप हटाने का सही तरीका होना चाहिए पता, तभी ग्लो करेगी स्किन

Right Way to Remove Makeup: गलत तरीके से मेकअप साफ करने या बिना हटाए सोने से त्वचा को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, जानिए एक्सपर्ट्स के बताए सही स्किन केयर रूटीन के बारे में.

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बिना मेकअप हटाए सोने से पोर्स बंद होकर मुंहासे और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं

वाटरप्रूफ मेकअप हटाने के लिए ऑयल-बेस्ड मेकअप रिमूवर या क्लेंजर का इस्तेमाल करें

डबल क्लींजिंग, टोनर और हाइड्रेशन से त्वचा गहराई से साफ और संतुलित रहती है

अपनी स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइजर लगाना स्वस्थ और चमकदार त्वचा के लिए बेहद जरूरी है

ऑफिस या किसी पार्टी में शामिल होना हो या किसी खास मौके पर तैयार होना हो, मेकअप से चेहरा ज्यादा निखरा हुआ नजर आता है लेकिन जितना जरूरी मेकअप करना है, उतना ही जरूरी उसे सही तरीके से हटाना भी है. कई लोग घंटों मेकअप लगाए रखते हैं और रात में थकान के कारण बिना हटाए ही सो जाते हैं, यहीं छोटी सी गलती धीरे-धीरे त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है.

स्किन केयर रूटीन अपनाना बेहद जरूरी-

त्वचा विशेषज्ञों के मुताबिक, मेकअप को सही तरीके से साफ न करना परेशानी पैदा कर सकता है, चेहरे पर लंबे समय तक मेकअप, धूल, प्रदूषण और पसीना जमा रहने से त्वचा के रोमछिद्र बंद हो सकते हैं. इससे मुंहासे, त्वचा का रूखापन, जलन, लालिमा और बेजान त्वचा जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. इसलिए मेकअप के बाद एक सही स्किन केयर रूटीन अपनाना बेहद जरूरी है.

मेकअप हटाने की शुरुआत सही क्लीनिंग से होनी चाहिए. खासतौर पर वाटरप्रूफ मस्कारा, लंबे समय तक टिकने वाली लिपस्टिक और फुल कवरेज फाउंडेशन को केवल फेसवॉश से हटाना काफी नहीं होता. ऐसे प्रोडक्ट्स को हटाने के लिए मेकअप रिमूवर या ऑयल बेस्ड क्लेंजर का इस्तेमाल किया जा सकता है. चेहरे को जोर-जोर से रगड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे त्वचा पर खिंचाव और जलन हो सकती है.

आंखों के मेकअप को हटाते समय ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है. कॉटन पैड पर मेकअप रिमूवर लगाकर कुछ सेकंड आंखों पर रखें और फिर हल्के हाथों से साफ करें, इससे आई मेकअप आसानी से निकल जाता है और आंखों के आसपास की नाजुक त्वचा को नुकसान भी नहीं पहुंचता.

डबल क्लीजिंग-

मेकअप हटाने के बाद डबल क्लीजिंग त्वचा को ज्यादा अच्छी तरह साफ करने में मदद करती है, इसमें पहले ऑयल बेस्ड क्लींजर से मेकअप और गंदगी हटाई जाती है, इसके बाद पानी वाले फेस क्लींजर से त्वचा को साफ किया जाता है. इससे मेकअप के बचे हुए कण और अतिरिक्त तेल भी निकल जाते हैं.

क्लीजिंग के बाद त्वचा को संतुलित रखने के लिए टोनर का इस्तेमाल किया जाता है, टोनर त्वचा की नमी बनाए रखने और उसे आराम देने में मदद करता है. हालांकि हर किसी की त्वचा अलग होती है, इसलिए त्वचा के प्रकार के हिसाब से टोनर चुनना चाहिए. हायलूरोनिक एसिड त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, जबकि एलोवेरा और ग्लिसरीन त्वचा को शांत और मुलायम बनाए रखने में सहायक होते हैं.

स्किन केयर का सबसे जरूरी हिस्सा मॉइस्चराइजर है. कई लोग सोचते हैं कि ऑयली त्वचा पर मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है. ऑयली स्किन के लिए हल्के जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं ड्राई स्किन वालों को ज्यादा हाइड्रेटिंग और क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है. मॉइस्चराइजर त्वचा की सुरक्षा परत को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है. ( input-आईएएनएस)