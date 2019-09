आजकल सोशल मीडिया पर एक टिकटॉक चैलेंज खूब वायरल हो रहा है. ये चैलेंज ऐसा है जिसके वीडियो देखकर आप खुद को हंसने से नहीं रोक सकेंगे.

इस चैलेंज को एक्‍सपेक्‍ट करने वाले लोग सुपर ग्लू से अपने होंठ चिपका रहे हैं. इसके लिए आईलैस ग्लू या नेल ग्लू का प्रयोग किया जा रहा है.

समाचार पोर्टल डेज्डडिजिटल की रिपोर्ट में बताया गया कि इस चलन को यूजर चोलेहैमक4 ने शुरू किया था, जब उसने अपने होंठ चिपका कर एक वीडियो साझा किया. इस वीडियो में उसके होंठ बड़े और फुले हुए दिख रहे थे.

इसके ट्विटर पर साझा होते ही हजारों लोग इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे.

एक यूजर ने लिखा, “ओएमजी, मैंने इसे किया और इससे होंठ बड़े दिखते हैं.” एक दूसरे यूजर ने लिखा, “एक ब्लैक होने के कारण मेरे होंठ पहले ही भरे हैं, जो एक आशीर्वाद है. सचमुच हर कोई ऐसा ही होंठ चाहता है.”

यह वीडियो कई दिन पहले पोस्ट किया गया था और अब तक इसे 45 लाख बार देखा गया है और इस पर 3,000 से ज्यादा टिप्पणियां मिली हैं. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, “कल्पना कीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं और दुर्घटना से आपका होंठ नीचे गिर गया.”

आप भी देखें ऐसे ही वीडियोज-

imagine you’re talking to someone and your lip falls down by accident pic.twitter.com/kDD9CqHOr6

bruh i tried that bratz lip trend on tiktok bc everyone look cute doing but but uhhh …… pic.twitter.com/s1zWDfm3ka

— angelene (@AngieRieta) September 7, 2019