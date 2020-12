नई दिल्ली: साल 2020 काफी बोरिंग रहा. इस साल लोग घर से बाहर नहीं निकले. लोगों की भादती-दौड़ती जिंदगी एक पल में ही रुक गई. इस साल लोगों ने कोई भी पार्टी या आउटिंग नहीं की. ऐसे में अब साल 2020 खत्म होने में कुछ ही समय बाकी है और नया साल दस्तक देने के लिए तैयार खड़ा है. इसनए साल से लोगों को काफी उम्मीदें हैं. ऐसे में अगर नए साल में आप किसी पार्टी में जा रही हैं तो जरूरी है कि आप खूबसूरत नजर आए. वैसे भी साल 2020 में कोई पार्टी तो नहीं हुआ जिस कारण लड़कियां भी पूरे साल मेकअप के बिना ही रही, तो अब यही मौका है कि आप ऐसा मेकअप करें कि नए साल में हर कोई आपको बस देखता ही रह जाए. हम आपको कुछ मेकअप के टिप्स (New Year 2021 Makeup Tips) देने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से आप और भी खूबसूरत नजर आएंगी. आइए देखते हैं- Also Read - Happy New Year 2021 Shayari: नए साल पर इन शानदार शायरियों से दें अपने चाहने वालों को शुभकामनाएं

नियॉन आइलाइनर- महिलाएं आंखों पर आमतौर पर एक ही तरह का आईलाइनर लगाती हैं. लेकिन इस न्यू ईयर में जरूरत है कि आप कुछ अलग करें. इसके लिए आप आंखों पर इलेक्ट्रिक आईलाइनर का इस्तेमाल करें. इसके लिए आप नियॉन कलर का इस्तेमाल कर सकती हैं. आंखों के बाहरी कॉर्नर की तरफ विंग्ड लाइन बनाएं.

बोल्ड लिप कलर- स्टाइलिश लुक पाने के लिए आप न्यू ईयर पार्टी में बोल्ड कलर की लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकती है. यह आपको एक अलग लुक देगा. और किसी किसी का ध्यान बस आप पर ही जाएगा.

आई लुक में करें शिमर का इस्तेमाल- नाइट पार्टी के लिए आप शिमरी आई मेकअप का इस्तेमाल कर सकती हैं. यह आपके लुक को और भी निखारेगा. इसके लिए आईशैडो को लगाएं और आउटर कॉर्नर पर शिमर आई कलर लगाएं.

ग्लिटर – न्यू ईयर पार्टी के लिएबोल्ड लुक पाने के लिए आप मेख्प करते समय ग्लिटर का इस्तेमाल कर सकती हैं. नाइट पार्टी में यह काफी आकर्षक लगता है. इसके लिए आप अपनी आंखों में ग्लिटर लगा सकती हैं.