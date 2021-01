नई दिल्ली: हर नए साल (New Year 2021) में पूरी दुनिया में लोग कोई ना कोई संकल्प लेते हैं. कुछ लोग नए साल में नया काम शुरू करने का संकल्प लेते हैं जो कोई अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लेते हैं. इनमें से कुछ लोग अपने संकल्पों को पूरा करते हैं वहीं, कुछ लोग उन्हें पूरा नहीं कर पाते जो कि काफी आम बात है. लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे संकल्पों (New Year 2021 Relationship Resolutions) के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आमतौर पर लोग भूल जाते हैं. वो हैं रिलेशनशिप में लिए जाने वाले संकल्प. आज हम आपको कुछ ऐसे संकल्पों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से आपके रिलेशनशिप में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी. साथ ही आपका रिश्ता भी मजबूत बनेगा. आइए जानते हैं. Also Read - New Year 2021 का जश्न रहा फीका- कोरोना की वजह से कई शहरों में Night Curfew और सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी

पुरानी बातों को भुलाएं- किसी भी रिश्ते में अधिकतर झगड़े पुरानी बातों को लेकर ही होते हैं. ऐसे में नए साल पर संकल्प लें कि आप पुरानी किसी भी बात पर झगड़ा नहीं करेंगे और उन्हें भूल जाएंगे. Also Read - New Year 2021 Resolution Ideas: नए साल में लें ये खास संकल्प, भविष्य में नहीं होगी कोई परेशानी

एक-दूसरे को टाइम देना- अक्सर काम के चक्क में लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि एक दूसरे को समय नहीं दे पाते. इससे कई बार कपल्स के बीच गलतफहमियां पैदा होने लग जाती है. जिससे कईबार रिश्ते टूट जाते हैं. इसलिए एक-दूसरे को टाइम दें और तसल्ली से एक-दूसरे की बातें सुनें. Also Read - Happy New Year 2021: न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल ने दी दस्तक, जमकर हुई आतिशबाजी, देखें तस्वीरें और VIDEO

उम्मीदें ना रखें- कई बार व्यक्ति अपने पार्टनर से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगाकर बैठ जाते हैं जिसनके पूरा ना होने पर दुख होता है. नए साल में संकल्प लें कि आप एक-दूसरे से बहुत उम्मीदें नहीं रखेंगे.

पॉजिटिविटी पर फोकस करें- नए साल में आप संकल्प लें कि आप पॉजीटिव रहेंगे. एस दूसरे से अपने मन की सभी बातें शेयर करेंगे. और कोई भी नकारात्मक बात अपने मन में ना लाएं.