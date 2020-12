नई दिल्ली: नए साल 2021 का आगाज होने वाला है. साल 2020 कई मायनों में लोगों के काफी खराब रहा. लेकिन नए साल से लोग काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं. नया साल जीवन में नई शुरुआत करने का सबसे अच्छा मौका होता है. अधिकतर लोग नए साल से ही किसी कार्य को करने या ना करने की ठानते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसे संकल्प ले (New Year 2021 Resolution Ideas) कर आए हैं जिन्हें आप नए साल में अपना सकते हैं. आइए जानते हैं नए साल के बेस्ट रेजॉल्यूशन के बारे में- Also Read - Happy New Year 2021: न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल ने दी दस्तक, जमकर हुई आतिशबाजी, देखें तस्वीरें और VIDEO

हेल्दी लाइफस्टाइल- आज की बिजी लाइफस्टाइल में लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं जिसके कारण शरीर में बीमारियां धीरे-धीरे पनपने लगती हैं. ऐसे में आपके नए साल का पहला संकल्प हेल्दी लाइफस्टाइल का पालन करना होना चाहिए. इसके लिए आप अपने खाने और एक्सरसाइज के बीच बैलेंस बनाकर रखें.

हेल्दी फूड- आप नए साल के संकल्प के रूप में हेल्दी भोजन खाने का संकल्प भी ले सकते हैं. ऐसे में इस दौरान आप अच्छा और सेहतमंद फूड का सेवन करें और अनहेल्दी फूड्स से दूर रहें.

बचत- नए साल में आप बचत करने का संकल्प ले सकते हैं. व्यक्ति के जीवन में बचत का काफी महत्व होता है. बचत आपको आगे आने वाली किसी भी बड़ी समस्या से बाहर निकालने में मदद रकर सकती है. ऐसे में नए साल में जितना हो सके कम से कम खर्चा करें और पैसो को बचाएं.

रिटायरमेंट प्लान- नए साल में आप अपनी रिटायरमेंट के लिए भी सेविंग्स करें. अपनी आय का एक हिस्सा हर महीने रिटायरमेंट के नाम पर सेव करें. ताकि भविष्य में जब आप बूढे़ हो जाएं तो यह पैसा आपके काम आ सकें. और आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े.

पर्यावरण का ध्यान- वाहन प्रयोग कम करने की आदत डालें. जहां तक हो कम दूरी के लिए पैदल जाएं. इससे मांसपेशियों का व्यायाम होगा, जिससे आप निरोगी रहकर आकर्षक बने रहेंगे, साथ ही पर्यावरण की रक्षा में भी सहायक होंगे. सप्ताह में एक बार अपने वाहन का प्रयोग न करें इसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें,ट्रैफिक कम होगा.इस साल कम से कम पांच पेड़ लगाने का प्रण लें साथ ही पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करने का भी संकल्प लें.