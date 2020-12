नई दिल्ली: नया साल आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और सभी लोग इसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं. साल 2020 कोरोना महामारी के चलते काफी खराब रहा. ऐसे में अब लोग नए साल से अच्छे की उम्मीद लगाए बैठे हैं. अलग-अलग देशों में नए साल को अलग तरीकों से मनाया जाता है. हर कोई नया साल (New Year 2021) अपने अपने तरीकों या रीति-रिवाजों से मनाता है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनियाभर में अलग-अलग देशों में किन तरीकों से मनाया जाता है नया साल- Also Read - Night Curfew In Delhi Mumbai Himachal: Happy New Year 2021 का मजा हुआ फीका, कहीं नाइट कर्फ्यू, कहीं धारा 144, जानिए

स्पेन- अन्य त्योहारों की तरह नया साल भी स्पेन में खास तरीके से मनाया जाता है. यहां साल के पहली रात को एक परंपरा होती हैं. इसमें 12 अंगूर खाने की परंपरा है. इसके पीछे लोगों की मान्यता है कि पूरे साल अच्छा भग्य रहता है. Also Read - Happy New Year 2021: इन खास Quotes, Thoughts के साथ करें नए साल की शुरुआत

स्विजरलैंड- नए साल में यहां एक परंपरा है जिसके चलते नए साल की पहली रात को आइसक्रीम के टुकड़े को जमीन पर फेंका जाता है. इसके पीछे लोगों की मान्यता है कि उनके घर में सौभाग्य व समृद्धि आएगी. Also Read - Baba Venga Predictions: कौन थीं बाबा वेंगा? 2021 को लेकर सालों पहले की थीं ये भयंकर भविष्यवाणियां

कोलंबिया- यहां लोग 31 दिसंबर की रात को सूटकेस लेकर घूमते हैं. इसके पीछे लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से पूरे साल वे भ्रमण कर सकेंगे. ऐसा करने से इस साल आपके यात्रा के लक्ष्य पूरे हो सकेंगे.

ब्राजील- यहां नए साल की एक रात पहले यानी 31 दिसंबर की रात को गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं. इसके पीछे मान्यता है कि इन दिन पीले रंग कपड़े पहनने से आने वाला साल समृद्धि लाता है और लाल व गुलाबी रंग के कपड़े पहनने से नया साल जीवन में प्यार लेकर आएगा.

डेनमार्क- यहां नए साल पर लोग अपने पड़ोसी के दरवाजे पर पुरानी प्लेट और चश्मे को तोड़कर नए साल की शाम का स्वागत करते हैं. लोगों की मान्यता है कि टूटी हुई क्रॉकरी की जितनी अधिक मात्रा होगी, उनके लिए यह साल उतना ही अच्छा भाग्य लेकर आएगा.

चिली- यहां के लोग नए साल का स्वागत मृत लोगों के साथ करते हैं. यहां लोग नया साल मनाने के लिए एक रात पहले कब्रिस्तान चले जाते हैं. यहां के लोग साल का स्वागत अपने मृत परिजनों के साथ करते हैं.

फिलीपींस- यहां के लोग नए साल की पहली रात को गोल चीजें ही खाते हैं और उस रात वे पोल्का डॉट्स डिजाइन के कपड़े पहनते है. इसके पीछे लोगों का मानना है कि इससे घरमें समृद्धि आती है.

ग्रीस- ग्रीस में नए साल के पहले दिन दरवाजे पर प्याज टांगने की प्रथा है, प्याज को नए साल के पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है. अगले दिन की सुबह माता-पिता अपने बच्चों के सिर पर प्याज मारकर जगाते हैं.

चीन- यहाँ पर नए साल में लाल रंग का उपयोग महत्वपूर्ण मानते हैं और कुछ लोग अपने घर के दरवाजों को लाल रंग से पोत देते हैं. साथ ही यहां नए साल के पहल दिन बड़े व छोटों को लाल लिफाफे में पैसे रखकर देते हैं. इसके पीछे मान्यता है कि घर में खुशियां और समृद्धि आती है.