New Year 2022 Makeup Tips: न्यू ईयर (New Year 2022) आने में कुछ ही समय बाकी है. नए साल आने से पहले लोग 31 दिसंबर को पार्टी करते हैं और नए साल का स्वागत धूम-धाम से करते हैं. ऐसे में अधिकतर सभी जगहों पर पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती है. तो अगर आप भी न्यू पार्टी में जाने की सोच रही हैं तो हम आपको कुछ ऐसे मेकअप टिप्स (Makeup Tips) देने जा रहे हैं जिससे आप स्टाइलिश और खूबसूरत नजर आएगी. आइए जानते हैं इन टिप्स के बारे में-Also Read - New Year 2022: नए साल पर करें कपूर के ये खास उपाय, हमेशा दूर रहेगी नेगेटिविटी

इलेक्ट्रिक आइलाइनर- न्यू ईयर के दिन इलेक्ट्रिक आईलाइनर का इस्तेमाल करें. यहां इलेक्ट्रिक आईलाइनर से मतलब किसी अच्छे खासे रंग से है. जैसे कि इलेक्ट्रिक ब्लू या किसी नियॉन रंग का आईलाइनर. इसका थिक लुक अपनाएं और आंखों के बाहरी कॉर्नर की तरफ विंग्ड लाइनर बना लें. इसी के साथ, लाइनर के रंग का ही मस्कारा इस्तेमाल करें. Also Read - जन्‍म तिथ‍ि से जानिये कैसा रहेगा आपके लिए साल 2022, इन नंबर्स की खुलने वाली है किस्‍मत

बोल्ड लिप स्टेटमेंट- न्यू ईयर के दिन स्टाइलिश लुक पाने के लिए आप न्यू ईयर पार्टी में बोल्ड कलर की लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकती है. यह आपको एक अलग लुक देगा. और किसी किसी का ध्यान बस आप पर ही जाएगा. Also Read - New Year 2022 Upay: नए साल में पाना चाहते हैं नई जॉब और पदोन्नति, तो कर लें ये उपाय, होगी तरक्की ही तरक्की

शिमर आई लुक- न्यू ईयर पर अक्सर लोग नाइट पार्टी करते हैं. ऐसे में आप शिमरी आई मेकअप का इस्तेमाल कर सकती हैं. यह आपके लुक को और भी निखारेगा. इसके लिए आईशैडो को लगाएं और आउटर कॉर्नर पर शिमर आई कलर लगाएं.

कलर कॉम्बिनेशन वाला मेकअप- अपनी आंखों के आईशैडो, होठों के लिप कलर और गालों के ब्लश को एक ही रंग का इस्तेमाल कर सकती हैं. ये मोनोक्रोम मेकअप लुक काफी अच्छा लग सकता है.

ग्लिटर – न्यू ईयर पार्टी के लिएबोल्ड लुक पाने के लिए आप मेख्प करते समय ग्लिटर का इस्तेमाल कर सकती हैं. नाइट पार्टी में यह काफी आकर्षक लगता है. इसके लिए आप अपनी आंखों में ग्लिटर लगा सकती हैं.