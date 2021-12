New Year 2022 Status, Messages & Stickers: नए साल (New Year 2022) की शुरूआत की पूरी तैयारियां हो चुकी. सोशल मीडिया और व्हॉट्सऐप पर लोग अभी से ही एक-दूसरे को नए साल की बधाईयां देने लगे. ऐसे में हम आपके लिए नए साल के कुछ स्टेट्स (New Year 2022 Status), मैसेज (New Year 2022 Messages) आदि लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों और रिश्तोंदारों को भेजने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं. अगर आप भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस नये साल की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो नजर डालें कुछ मजेदार मैसेज, ग्रीटिंग्स (New Year 2022 Greetings) और एसएमएस (New Year 2022 SMS) पर, जिनकी मदद से आप सभी को नये साल की शुभकामनाएं दे सकते हैं-Also Read - Delhi Traffic Alert: नए साल के मौके पर इंडिया गेट और कनॉट प्लेस पर जाने की मनाही, जानें कहां-कहां हैं पाबंदिया

हर साल आता है, हर साल जाता है,

इस नये साल में आपको वो सब मिले,

जो आपका दिल चाहता है,

खुश‍ियों की बहार आये

जीवन में खूब रोशनी लाये

जो मिला न हो आज तक

वो आपको आने वाले साल में मिल जाए

जो बीतना था वो बीत गया

अब नए साल का इंतजार है

हमने तो कर दिया एडवांस में विश

क्या आपको भी हमारा ख्याल है

Wishing you a very Happy New Year 2022

इस नये साल खुशियों की बरसातें हों

प्यार के दिन और मोहब्बत भरी रातें हों

रंजिशें, नफरतें मिट जाएं सदा के लिए

सभी के दिलों में ऐसी चाहतें हों

नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं

आने वाले खास लम्हे मुबारक,

आंखों में सजने वाले नए ख्वाब मुबारक,

नया साल जो लेकर आयेगा,

खुशियां हजार मुबारक.

Happy New Year 2022

नये साल का करो स्वागत,

पिछले गिले शिकवे भुलाकर हम चलें एक नयी राह पर,

इसी दुआ के साथ नये साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

नया साल आया बनके उजाले,

खुल जाएं आपकी किस्मत के ताले

हमेशा मेहरबान रहें आप पर ऊपर वाले,

चांद तारे भी आप पर ही रोशनी डाले

Happy New Year 2022