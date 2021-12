New Year 2022 Wishes In Advance: साल 2022 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. ऐसे में साल 2021 को अलविदा कहने और नए साल का खुशी से स्वागत करने का समय आ गया है. साल 2021 भले ही कैसा भी गया हो लेकिन साल 2022 से उम्मीद की जा रही है कि यह हर क्षेत्र में अच्छा जाएगा. हर साल आने वाले नए साल का स्वागत लोग जश्न मनाकर करते हैं. नए साल पर लोग एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं और आने वाले साल की बधाई देते हैं. यूं तो नया साल आने में अभी भी कुछ दिन बाकी हैं लेकिन आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ए़डवांस में आने वाले साल की बधाई दे सकते हैं. हम आपके लिए यहां नए साल (New Year 2022 Wishes) के कुछ एडवांस मैसेजेस लेकर आए हैं.Also Read - बॉलीवुड के दिग्गजों ने इन तस्वीरों के साथ अपने फैन्स को किया है न्यू ईयर विश, कैप्शन में है इमोशन

नए रंग हों नयी उमंगें आंखों में उल्लास नया

नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया

नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदलें रंग

नई बहारें लेकर आये जीवन में मधुमास नया

नए वर्ष की Advance में शुभकामनाएं.

आई हैं बहारे, नाचे हम और तुम,

पास आये खुशियाँ और दूर जाए ग़म

चारो तरफ नव बरस की खुशियाँ हैं छाई

नव वर्ष 2022 की Advance में शुभकामनाएं.

नया सवेरा एक नई किरण के साथ,

नया दिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ,

नव वर्ष 2022 की Advance में शुभकामनाएं.

इस नए साल में आओ हम हर पुरानी ग़लती सुधार कर

नए उम्मीद के साथ अपनी ज़िन्दगी को बेहतर बनाये

हमारी तरफ से आपको नया साल Advance में मुबारक

आप हमारी करीब न सही पर दिल मे रहते है,

इसलिए हर दर्द सकते है,

कही कोई और आपको पहले विश न कर दे,

इसलिए पहले से विश करते है,

नए वर्ष की एडवांस में शुभकामाए

Advance Happy New Year 2022