UK Baby names in hindi: हर माता-पिता की इच्छा होती है कि वे अपने बच्चे का नाम सबसे अलग और हटकर रखें. यही सोचकर वह न जानें किन-किन तरीकों को बच्चों का नाम रखने के लिए अपनाते हैं. बच्चों के नाम के लिए एक तरफ वे राशि और जन्मतिथि का ध्यान रखते हैं तो दूसरी तरफ वे ट्रेंड को भी फॉलो करते हैं. लेकिन हाल ही में एक ब्रिटिश माता पिता ने अपने बच्चे को एक ऐसा नाम दिया है जो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. जानते हैं इसके बारे में…Also Read - दो अक्षर से लड़कियों के नाम: आजकल लोगों को पसंद आ रहे हैं गर्ल्स के ये छोटे नाम, 60 नामों से में चुनें एक नाम

UK parents name their child after Indian dish ‘Pakora’; Internet just can’t keep calm

Read @ANI Story | https://t.co/tXGvA2A9zf#Pakora #Ireland #Funnymemes pic.twitter.com/AN9mljgClS

— ANI Digital (@ani_digital) September 3, 2022