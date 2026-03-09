Hindi Lifestyle

62 साल की उम्र में भी नीता अंबानी की स्किन इतना ग्लो कैसे करती है? आखिरकार खुल गया राज, ये लगाती हैं

Nita Ambanis Secret of Glowing skin: नीता अंबानी भले ही 62 साल की हो गई हों, लेकिन इनका चेहरा आज भी शीशे की तरह चमकता है. ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो ऐसा क्या लगाती हैं, जिससे उनकी स्किन इतना ग्लो करती है. आइए जानते हैं उनका ब्यूटी सीक्रेट

Nita Ambani Skin Care Routine: नीता अंबानी एक बड़ा नाम हैं, भले ही ये सबसे अमीर बिजनेसमैन की वाइफ हों, लेकिन इन्होंने अपनी भी अलग पहचान बनाई है. नीता अंबानी अपने अच्छे कामों के साथ-साथ अपनी खूबसूरती को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. भले ही उनकी उम्र 62 साल हो, लेकिन ये आज भी यंग एक्ट्रेस को बराबरी की टक्कर देती हैं. नीता अंबानी अपनी खूबसूरती को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. इनकी स्किन दूर से शाइन मारती है.

खूबसूरत होने के साथ साथ ये काफी एनर्जेटिक भी हैं ऐसे में सब सोचते हैं कि उनकी ग्लोइंग स्किन, फिट बॉडी और युवा एनर्जी का राज क्या है? कुछ लोग सोचते हैं इसके लिए वो महंगी क्रीम और ट्रीटमेंट का सहारा लेती होंगी, हालांकि सच्चाई कुछ अलग ही है. इसके पीछे पैसा नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है, जिसका खुलासा खुद उन्होंने कई इंटरव्यू और वीडियो में किया है. उन्होंने बताया कि वो कैसे इतनी फिट और ग्लोइंग रहती हैं.आइए जानते हैं उनका पूरा रूटीन.

1. वर्कआउट रूटीन:

भले ही नीता अंबानी के पास बेशुमार पैसा हो, लेकिन वो अपना वर्कआउट रूटीन स्किप नहीं करती हैं, वो लगभग रोजाना वर्कआउट करती हैं. नीता अंबानी कहती हैं कि एक्सरसाइज उनकी लाइफ का बेहद जरूरी हिस्सा है. वो हफ्ते में 5-6 दिन वर्कआउट करती हैं, इसमें योगा, भरतनाट्यम (क्लासिकल डांस जो वो 6 साल की उम्र से कर रही हैं), स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (वेट लिफ्टिंग), स्विमिंग, कोर एक्सरसाइज, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी वर्क शामिल हैं. हालांकि हर दिन उनका फोकस अलग चीजों पर रहता है, कभी लेग्स, कभी अपर बॉडी, कभी बैक या कोर. वो रोजाना 5,000 से 7,000 स्टेप्स चलती हैं, ये उनका डेली टारगेट है. उनका मकसद सिर्फ पतली रहना नहीं, बल्कि पोते-पोतियों को गोद में उठाने की ताकत रखना और जिंदगी को फुल एंजॉय करना भी है

2. डाइट:

डाइट की बात करें तो इसे भी सख्ती से फॉलो करती हैं, वो वेजिटेरियन, ऑर्गेनिक और शुगर-फ्री डाइट लेती हैं. नीता अंबानी पूरी तरह वेजिटेरियन हैं. उनकी डाइट बैलेंस्ड, नेचुरल और हेल्दी है. वो ऑर्गेनिक फूड, नेचर-बेस्ड चीजें , ढेर सारी सब्जियां, फल, दालें, बीन्स, पनीर, रिकोटा चीज, नट्स और हाई प्रोटीन वाली चीजें खाना पसंद करती हैं. उनके लिए घर में स्पेशल रोटियां बनवाई जाती हैं, जो हेल्दी ग्रेन्स से बनी होती हैं. वो शुगर से कोसों दूर रहती हैं. वो न शुगर लेती हैं और न ही शुगर सब्स्टीट्यूट. दिनभर खूब पानी पीती हैं. हाइड्रेशन बढ़ाने वाले फूड जैसे तरबूज, खीरा, नारियल पानी शामिल करती हैं. नारियल पानी को स्किन के लिए अच्छा माना जाता है, ऐसे में वो इसका भी सेवन करती हैं. उनकी डाइट का अहम हिस्सा प्रोटीन होते हैं, जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं.

3. डिटॉक्स रूटीन:

बॉडी अंदर से क्लीन रहे वो इसका भी पूरा ध्यान रखती हैं. इसके लिए वो स्पेशल डिटॉक्स वॉटर या टॉनिक पीती हैं (जैसे नींबू, अदरक, हर्ब्स वाला पानी) हाइड्रेटिंग फूड्स से बॉडी को क्लीन रखती हैं. रोजाना वो 7 से 8 घंटे की नींद लेती हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उनके रूटीन का हिस्सा है.

4. स्किनकेयर रेजीमेन:

अब आती है बात उनकी ग्लोइंग और फ्लॉलेस स्किन की, ये चमक उनकी रोज की केयर से आती है. वो रोजाना सुबह-शाम क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करती हैं. रेगुलर डेड स्किन हटाती हैं. हफ्ते में एक बार या ज्यादा बार हाइड्रेटिंग और ग्लोइंग मास्क का इस्तेमाल करती हैं. सनस्क्रीन हमेशा यूज करती हैं. हाइड्रेटिंग फूड्स (फल-सब्जियां) और खूब सारा पानी पीती हैं जो स्किन को अंदर से ग्लो देता है. वो कहती हैं कि अच्छी स्किन के लिए बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज और सन प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है.

