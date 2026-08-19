EnglishHindi

नाश्ते की टेंशन खत्म! सुबह सिर्फ 5 मिनट में तैयार करें गरमा-गरम पोहा

Easy Poha Recipe: रोज सुबह नाश्ते में क्या बनाया जाए, इसे लेकर अक्सर घर में कन्फ्यूजन रहता है. खासकर सुबह की भागदौड़ में हर कोई ऐसा नाश्ता चाहता है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ जल्दी भी तैयार हो जाए. ऐसे में पोहा एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. इसे बनाने में ज्यादा समय और मेहनत नहीं लगती और स्वाद भी लाजवाब होता है.

Written by: Sapna
Published: August 19, 2026, 6:03 PM IST
Poha Recipe
अगर सुबह आपके पास नाश्ता बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो पोहा नाश्ते के लिए एक आसान और टेस्टी ऑप्शन है.

अगर आपके पास सुबह नाश्ता बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो आप सिर्फ 5 मिनट में गरमा-गरम पोहा तैयार कर सकते हैं. इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार प्याज, मूंगफली, हरी मिर्च और सब्जियां डालकर इसे और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं. हल्का होने के बावजूद पोहा पेट भरने वाला नाश्ता है और सुबह के समय आसानी से बनाया जाता है. तो चलिए जानते हैं 5 मिनट में बनने वाले स्वादिष्ट पोहे की आसान रेसिपी.

पोहा बनाने के लिए चाहिए ये चीजें

पोहा बनाने के लिए आपको बहुत सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कुछ ही चीजों से पोहा तैयार हो जाता है. इसके लिए करीब 2 कप पोहा, 1 छोटा प्याज, 1-2 हरी मिर्च, थोड़ी मूंगफली, आधा चम्मच राई, थोड़ी हल्दी, नमक स्वादानुसार, हरा धनिया, नींबू और थोड़ा तेल चाहिए.

और पढ़ें: नाश्ते में सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करती हैं माधुरी दीक्षित? जानिए उनकी वायरल डिश की स्पेशल रेसिपी

5 मिनट में ऐसे बनाएं पोहा

पोहा बनाने के लिए सबसे पहले पोहे को एक छलनी में डालकर हल्के पानी से धो लें. इसे ज्यादा देर तक पानी में भिगोकर न रखें, वरना पोहा ज्यादा नरम होकर चिपचिपा हो सकता है. पानी निकालने के बाद इसमें थोड़ा नमक और हल्दी डालकर हल्के हाथ से मिला लें. अब गैस पर एक कड़ाही रखें और उसमें थोड़ा तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर राई डालें. राई चटकने लगे तो इसमें मूंगफली डालकर हल्का भून लें. इसके बाद बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च डालें. प्याज को तब तक भूनें, जब तक वह हल्का नरम न हो जाए. अब इसमें तैयार किया हुआ पोहा डालें और सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. इसे धीमी आंच पर करीब 2-3 मिनट तक पकाएं. ध्यान रखें कि पोहे को बहुत ज्यादा न पकाएं, वरना इसका स्वाद और टेक्सचर खराब हो सकता है, फिर इसके ऊपर हरा धनिया और थोड़ा नींबू का रस डाल दें. आप चाहें, तो पोहे के ऊपर थोड़ी सेव डालकर भी इसे सर्व कर सकते हैं. गरमा-गरम पोहा तैयार है.

स्वाद बढ़ाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

अगर आप पोहे को और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ी मूंगफली जरूर डालें. इससे पोहे में हल्का क्रंच आता है. इसके अलावा आप इसमें करी पत्ता भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं. जिन्हें तीखा पसंद है, वे हरी मिर्च की मात्रा अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा सकते हैं. पोहा बनाते समय सबसे जरूरी बात यह है कि इसे पानी में ज्यादा देर तक न भिगोएं और ज्यादा न पकाएं. इससे पोहा खिला-खिला बनेगा और खाने में भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा.

नाश्ते के लिए पोहा बेस्ट

अगर सुबह आपके पास नाश्ता बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो पोहा नाश्ते के लिए एक आसान और टेस्टी ऑप्शन है. इसे कम समय में तैयार किया जा सकता है और अपनी पसंद के अनुसार इसमें अलग-अलग चीजें मिलाकर इसका स्वाद भी बदला जा सकता है. इसलिए अगली बार जब सुबह नाश्ते को लेकर कन्फ्यूजन हो, तो 5 मिनट में बनने वाला गरमा-गरम पोहा जरूर ट्राई करें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Sapna

Sapna

सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.