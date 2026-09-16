EnglishHindi

प्याज काटते समय नहीं आएंगे आंसू, इस छोटी-सी ट्रिक से मिनटों में हो जाएगा काम

Onion Cutting Tricks: प्याज काटते समय आंखों से आंसू आने की वजह से हर कोई परेशान हो जाता है. प्याज के बिना खाने में स्वाद नहीं आता और प्याज काटते ही आंखों से आंसुओं की धारा बहनी शुरू हो जाती है. इसके लिए आप किचन हैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे प्याज भी कट जाएगी और आंखों से पानी भी नहीं निकलेगा.

Written by: Sapna
Published: September 16, 2026, 6:55 PM IST
onion chopping tricks
प्याज काटते टाइम आप मोमबत्ती और दीये का भी यूज़ कर सकते हैं (AI PHOTO)

शाही पनीर हो या फिर दाल, बिना प्याज के सब्जी में स्वाद ही नहीं आता है. प्याज का इस्तेमाल आप भी करते ही होंगे. इसका हल्का मीठा स्वाद सभी को पसंद आता है और ग्रेवी भी अच्छी बन जाती है, लेकिन इसे काटते समय सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि प्याज के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, जिसकी वजह से उसे काटते ही आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं. इस वजह से जब आप प्याज को काटते हैं, तो आपकी आंखें पानी से भर जाती हैं, लेकिन अब प्याज की वजह से आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल में कुछ आसान हैक्स के बारे में बताएंगे, जिससे आप मिनटों में प्याज को काट भी लेंगे और आपकी आंखों से एक भी आंसू नहीं आएगा.

प्याज को करें ठंडा

प्याज काटते समय अगर आंखों से आंसू आते हैं, तो आप प्याज को ठंडा करके काटने की ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं. इससे प्याज आराम से कट भी जाती है और आंखों से पानी भी नहीं निकलता है. इसके लिए आपको प्याज काटने से पहले करीब 30 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है. इसके बाद चाकू से काट लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि प्याज को बहुत ज्यादा समय तक फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो नमी के कारण प्याज का स्वाद बदल सकता है. इस ट्रिक का यूज़ करने से प्याज जल्दी कट भी जाएगी और आंखों से पानी भी नहीं निकलेगा.

और पढ़ें: दूध उबलकर बार-बार गैस पर गिर जाता है? ये आसान ट्रिक आएगी आपके काम, कभी नहीं फैलेगा दूध

मोमबत्ती या दीया का यूज़ करें

प्याज काटते टाइम आप मोमबत्ती और दीये का भी यूज़ कर सकते हैं. इससे आंसू वाले कंपाउंड कम होते हैं. इसके लिए आप जहां पर प्याज काट रहे हैं, वहां पर मोमबत्ती या दीया जला लेना है. मोमबत्ती की लौ हवा में मौजूद उस आंसू वाली गैस को अपनी तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से आपको आंखों में आंसू नहीं आएंगे और प्याज भी कट जाएगी.

पानी का करें यूज़

प्याज काटने के लिए आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक बर्तन में पानी लेना है और दूसरी तरफ प्याज का छिलका उतार लेना है और बीच में से कट कर लेना है. प्याज के टुकड़ों को पानी में डाल देना है. इसे करीब 5 मिनट के लिए पानी में डाल देना है, ताकि इसकी पूरी तीखी गैस निकल जाए. फिर धारदार चाकू से प्याज को काट कर लेना है.

ये ट्रिक आएगी काम

प्याज काटते समय पहले उसके सूखे हुए छिलके निकाल लेने हैं और फिर उसे बीच में से दो भागों में काट कर देना है और फिर दोनों के जड़ वाले हिस्से को काटना है. इससे प्याज काटते टाइम हमेशा धारदार चाकू का ही यूज़ करना है, ताकि प्याज आसानी से कट जाए और आंखों से पानी न आए. आंखों से पानी नहीं आए, इसके लिए आप चश्मे का भी यूज़ कर सकते हैं. प्याज काटने के लिए आप चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं. इससे आंखों में न तो आंसू आएंगे और न ही जलन होगी और कुछ ही मिनट में प्याज कट भी जाएगी.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Sapna

Sapna

सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.