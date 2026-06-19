गर्मी में बार-बार लगती है प्यास? ये 6 नेचुरल ड्रिंक्स करेंगे शरीर को कूल और हाइड्रेट

No to Sugary Drinks For summer: गर्मी के मौसम में ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट वाले जूस भले ही राहत देते हों, लेकिन ये शरीर को डिहाइड्रेट करने और वजन बढ़ाने का कारण बन सकते हैं. ऐसे में कुछ प्राकृतिक पेय आपकी सेहत और हाइड्रेशन दोनों का ख्याल रख सकते हैं.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: June 19, 2026, 4:26 PM IST
गर्मी में बार-बार लगती है प्यास? ये 6 नेचुरल ड्रिंक्स करेंगे शरीर को कूल और हाइड्रेट
  • गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स और मीठे जूस शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं और वजन बढ़ा सकते हैं
  • नारियल पानी, छाछ और आम पन्ना शरीर को ठंडक देने के साथ हाइड्रेट भी रखते हैं
  • सब्जा बीज वाला पानी, नींबू पानी और तरबूज का जूस गर्मी में बेहतरीन विकल्प हैं
  • ये नैचुरल ड्रिंक्स एनर्जी बनाए रखती हैं और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करती हैं

इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है. हर कोई इससे परेशान है. इस भीषण गर्मी में कुछ खास खाने का मन भी नहीं करता है, बस लगता है कुछ न कुछ ठंडा पीते रहें. हालांकि जब भी ठंडी ड्रिंक की बात आती है तो लोग कोल्ड ड्रिंक, सोडा या पैकेट वाला जूस गटकने लगते हैं जो पीने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन सेहत के लिहाज से सही नहीं हैं. इससे शरीर को ठंडक तो मिलती है, लेकिन ये शरीर को फायदा नहीं पहुंचाते हैं. ये मीठे ड्रिंक्स कुछ देर के लिए रिफ्रेश तो करते हैं, लेकिन बाद में थकान, डिहाइड्रेशन और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं पैदा करते हैं. ऐसे में अब जब भी कुछ पीने का मन करे तो इनकी तरफ देखें भी नहीं, बल्कि कुछ ड्रिंक्स का मजा लें. इनके सेवन से आपको ठंडक तो मिलेगी ही साथ ही साथ शरीर को कई तरह के फायदे भी मिलेंगे.

इन शुगरी ड्रिंक्स को पीने से क्या नुकसान होते हैं?

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नॉर्मल सी दिखने वाली कोल्ड ड्रिंक्स शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे ब्लड शुगर अचानक बढ़ता है और फिर गिर जाता है, जिससे एनर्जी क्रैश हो जाती है. गर्मी में शरीर और ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है,
बार-बार भूख लगती है और वजन बढ़ने लगता है. कमजोरी और थकान महसूस होती है. इसीलिए हमें गर्मियों में इन शुगरी ड्रिंक्स की जगह नैचुरल ड्रिंक्स और घरेलू ड्रिंक्स पीनी चाहिए. ये शरीर को ठंडक देती हैं, पानी की कमी नहीं होने देती हैं और सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं.

1. नारियल पानी –

गर्मियों में नारियल पानी शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करती है. नारियल पानी शरीर को अंदर से ठंडक देता है. इसमें कैलोरी और शुगर बहुत कम होती है, प्यास बुझाने के साथ-साथ थकान भी दूर करता है. हर रोज एक नारियल पानी पीने से आप पूरे दिन एक्टिव महसूस करेंगे.

2. छाछ (Butter Milk) –

छाछ क फायदों से तो शायद कोई भी अछूता नहीं है. छाछ को पेट के लिए काफी अच्छा माना जाता है. छाछ गर्मी में पीने लायक सबसे सस्ता और फायदेमंद ड्रिंक है, ये पाचन शक्ति बढ़ाती है, पेट फूलने और गैस की समस्या कम करती है, शरीर को ठंडक पहुंचाती है, प्रोबायोटिक्स से आंतों (गट) को स्वस्थ रखती है. इसमें थोड़ा नमक, जीरा और पुदीना डालकर पीएं तो स्वाद दोगुना हो जाएगा.

3. आम पन्ना –

गर्मियों को आम का सीजन कहते हैं, ऐसे में कच्चे आम से बना आम पन्ना खूब पिया जाता है, ये पारंपरिक ड्रिंक है, टेस्टी होने के साथ-साथ ये शरीर के तापमान को भी कंट्रोल रखती है, ये हीट स्ट्रोक से बचाता है, पाचन सुधारता है, नैचुरल तरीके से हाइड्रेशन बढ़ाता है. घर पर बनाकर फ्रिज में रख लें और दिन में 1-2 गिलास पिएं.

4. सब्जा सीड्स वॉटर-

गर्मी के दिनों में लोग सब्जा सीड्स वॉटर भी खूब पीते हैं. सब्जा यानी तुलसी के बीज पानी में भिगोकर पीने से कई फायदे होते हैं, शरीर में पानी को लंबे समय तक रोककर रखता है, गर्मी और जलन कम करता है, पेट साफ रखता है और एसिडिटी घटाता है, भूख भी कम लगती है.

5. नींबू पानी –

नींबू पानी काफी चर्चित ड्रिंक है, इसे विटामिन C का खजाना माना जाता है. साथ ही साथ ये सबसे आसान और सस्ता विकल्प माना जाता है. इसके सेवन से इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर से गंदगी निकालने में मदद करता है, तुरंत ताजगी देता है. गर्मियों में इसमें चुटकी भर नमक मिलाकर पिएं तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल जाते हैं.

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Shweta Bajpai

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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