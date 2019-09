मलाला के दुनिया भर में फैंस है. नोबेल पुरस्‍कार विजेता मलाला जो भी करती हैं, दुनिया उसे फॉलो करती है.

अब मलाला की एक फोटो चर्चा का विषय बनी हुई है. सोशल मीडिया पर इस तस्‍वीर की ही बात हो रही है.

मामला ये है कि मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल ने दो फ्लैगशिप आईफोन मॉडल्स – आईफोन 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स ट्रिपल प्राइमरी कैमरे के साथ लांच किए हैं. नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजाई ने ट्विटर पर अपनी एक ड्रेस की तस्वीर साझा की है, जो नए कैमरा सेटअप से मिलती-जुलती है.

इस तस्वीर में मलाला के ड्रेस पर फिगेट स्पिनर बना है, जबकि आईफोन का ट्रिपल कैमरा भी फिगेट स्पिनर की तरह ही दिखता है.

मलाला ने लिखा, “यह एक संयोग है कि मैंने यह ड्रेस उसी दिन पहनी जबक एप्पल का आईफोन 11 लांच हुआ.”

देखें-

Is this just a coincidence that I wore this dress on the same day as Apple iPhone 11’s launch #iPhone11 pic.twitter.com/k6s4WM4HKq

— Malala (@Malala) September 10, 2019