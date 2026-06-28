तला-भुना ही नहीं बल्कि इन 5 चीजों को भी खाने से बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल, आज ही खाना कर दें बंद

Cholesterol Increasing Foods: आज आपको बताते हैं ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को तेजी से बढ़ा देती है.

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(Pic credit-AI)

Cholesterol Increasing Foods: शरीर में गंदे कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह तला-भुना ही नहीं बल्कि ऐसी 5 चीजें भी हैं, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक बढ़ा देती है. सबसे पहले लोगों के दिमाग में तला-भुना खाना आता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं होता है. जिन्हें लोग हेल्दी समझकर खाते हैं, लेकिन उनका अधिक सेवन शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के खतरे को काफी हद तक बढ़ा देता है. बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे धमनियों में जमा होकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हृदय रोग का खतरा भी बढ़ा सकता है. इसलिए काफी सारी चीजें ऐसी हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायी होती है. आज आपको ऐसी 5 खाने की चीजों के बारे में बताते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कई गुना तक बढ़ा देती हैं.

कौन सी चीजें बढ़ा सकती है कोलेस्ट्रॉल?

1. बेकरी वाली चीजें

अगर आप जरूरत से ज्यादा बेकरी वाली चीजों का सेवन करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है वरना कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगा. केक, पेस्ट्री, कुकीज़, बिस्किट और डोनट्स जैसे बेकरी आइटम को आपको अपनी डाइट से बाहर कर देना चाहिए.

2. प्रोसेस्ड मीट

प्रोसेस्ड मीट को भी आपको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. नियमित सेवन LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के साथ-साथ ब्लड प्रेशर की दिक्कत को भी काफी हद तक बढ़ा देती है. अगर नॉनवेज खाते हैं तो प्रोसेस्ड मीट की जगह ताजा चिकन का सेवन आप कर सकते हैं.

3. फुल-फैट डेयरी प्रोडक्ट्स

फुल-फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना चाहिए. ये शरीर में दिक्कतें काफी हद तक बढ़ा देते हैं. मलाई वाला दूध, मक्खन, क्रीम और ज्यादा फैट वाला पनीर अधिक मात्रा में खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल तेजी से बढ़ जाएगा. एक बार आप करके देख सकते हैं.

4. फास्ट फूड और पैकेड फूड्स

पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स और पैकेट वाले स्नैक्स का सेवन आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ पर बुरा असर डालती है. इनका नियमित सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक काफी ज्यादा हो सकता है. आपको घर पर बना ही खाना खाना चाहिए.

5. ज्यादा चीनी वाले ड्रिंक्स

आपको अपनी डाइट में ज्यादा चीनी वाले ड्रिंक्स को भी शामिल नहीं करना चाहिए. अतिरिक्त चीनी वजन और ट्राइग्लिसराइड्स को काफी हद तक बढ़ा सकती है इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.