Oats Ragi Jowar Or Wheat Which Atta Is Right For You Know From Nutritionist

आजकल तरह-तरह की रोटी का खूब ट्रेंड चला है, कोई रागी की रोटी खाता है तो कोई ज्वार की हालांकि जरूरी नहीं है कि हर तरीके की रोटी आपको सूट करे, ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आपके हिसाब से आपके लिए कौन सी रोटी सबसे अच्छी है.

आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी जागरूक हो गए हैं, ऐसे में सभी अपनी खाने पीने का ख्यास ध्यान देते हैं. पहले के समय में जहां लोग सिर्फ गेंहू की रोटी पर निर्भर रहते थे तो वहीं अभी बाजार में आटे के भी कई ऑपशन मौजूद हैं. अगर आप ग्रॉसरी स्टोर की शेल्फ पर नजर अठा कर देखेंगे तो रोटी के लिए आटे के ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे ओट्स, मिलेट्स, सोया, मल्टीग्रेन, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी आदि. विकल्प इतने हैं कि कन्फ्यूजन होना लाजमी है. कहीं सोशल मीडिया पर एक आटा बेस्ट. बताया जाता है, तो कहीं दूसरा ट्रेंड में आ जाता है, ऐसे में कैसे पता लगाया जाए कि हमारी सेहत के हिसाब से कौन सा आटा सेहत के लिए बेस्ट है?

ऐसे में अगर आप भी इसी दुविधा में फंसे हुए हैं तो न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर इसी सवाल का जवाब दिया है. इन्होंने बताया है कि आपके लिए कौन सा आटा बेस्ट है?”उन्होंने बताया कि रोटी अब सिर्फ स्टेपल नहीं रही, बल्कि ये हेल्थ का बड़ा फैक्टर बन गई है. आइए जानते हैं अलग-अलग आटों के फायदे और कब कौन सा चुनना चाहिए.

1. ओट्स रोटी:

आजकल आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग ओट्स की रोटी खाते हैं, लेकिन क्या ये आपके लिए सही है? न्यूट्रिशनिस्ट खुशी की मानें तो शुगर कंट्रोल के लिए ये अच्छी है, लेकिन सबके लिए नहीं. ओट्स में सॉल्युबल फाइबर (बीटा-ग्लूकन) भरपूर होता है, जो ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ने देता है. डायबिटीज या हार्ट पेशेंट्स के लिए ये काफी फायदेमंद हो सकती है. इतना ही नहीं ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है, लेकिन अगर आपको ब्लोटिंग, गैस या स्लो डाइजेशन की समस्या है तो आपको ओट्स की रोटी भारी लग सकती है. ये पेट में फर्मेंट होकर गैस बना सकती है. ऐसे में इसे रोजाना खाने से बचें.

2. सोया रोटी:

वैसे तो सोया रोटी को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या ये सभी के लिए सही है? न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि ये प्रोटीन से भरपूर होती हैं, लेकिन सावधानी बरतें. सोया आटा हाई-क्वालिटी प्रोटीन और आइसोफ्लेवोन्स से भरपूर होता है. वैसे तो वेजिटेरियन, जिम जाने वाले या प्रोटीन की कमी वाले लोगों के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन सोया बायोलॉजिकली एक्टिव है. थायरॉइड प्रॉब्लम या हॉर्मोनल इश्यू (जैसे PCOS) वाले लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के रोजाना नहीं खाना चाहिए. इसे कभी-कभी यूज करें, रोजाना नहीं.

3. चावल के आटे की रोटी-

आजकल चावल के आटी की रोटी का चलन भी खूब चला है. ये हल्की और जेंटल होती हैं, लेकिन इनके कारण शुगर स्पाइक हो सकता है. हालांकि ये ग्लूटेन-फ्री और डाइजेशन में बेहतर होती हैं. कमजोर पेट या रिकवरी पीरियड के दौरान ये बेस्ट मानी जाती हैं. ये इंस्टेंट एनर्जी देती है. चूंकि ये जल्दी डाइजेस्ट होती है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है. डायबिटीज या इंसुलिन रेसिस्टेंस वाले लोगों को इसे रोजाना नहीं खाना चाहिए.

4. ज्वार रोटी:

काफी लोगों हेल्दी ऑप्शन के चलते ज्वार की रोटी खाना पसंद करते हैं. बैलेंस्ड और गट-फ्रेंडली ज्वार में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और मैग्नीशियम अच्छा होता है. साथ ही साथ ये हार्ट हेल्थ, सैटिएटी (भूख कंट्रोल) और ग्लूटेन सेंसिटिविटी वाले लोगों के लिए भी अच्छा माना जाता है. ज्यादातर लोगों के लिए डेली ऑप्शन बन सकता है, लेकिन अगर डाइजेशन बहुत स्लो है या पानी कम पीते हैं तो कब्ज की समस्या को दावत दे सकता है.

5. बाजरा रोटी:

बाजरा वैसे तो अच्छा माना जाता है, लेकिन ये सबके लिए सेम काम नहीं करता है, ये पावरफुल लेकिन गर्म तासीरबाजरा आयरन, जिंक और इनसॉल्युबल फाइबर से भरपूर होता है. हां जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं या सर्दियों में ये बेस्ट माना जाता है. एनर्जी, एंड्योरेंस और वेट मैनेजमेंट में भी ये काफी मददगार होता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये बॉडी हीट बढ़ाता है. एसिडिटी, IBS या ज्यादा गर्मी वाली बॉडी वाले लोगों को सावधानी से खाना चाहिए, इन्हें इसका सेवन रोजाना नहीं करना चाहिए.

6. बेसन रोटी:

बेसन की रोटी ब्लड शुगर वालों के लिए अच्छी होती है, लेकिन इससे गैस हो सकती है बेसन में प्रोटीन और फाइबर हाई होता है. डायबिटीज या PCOS वाले लोगों के लिए इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारता है. हालांकि चने का आटा गैस बनाने वाला होता है. अगर डाइजेशन कमजोर है या ब्लोटिंग होती है तो कभी-कभी ही यूज करें.

7. मल्टीग्रेन रोटी:

आजकल बाजार में मल्टीग्रेन आटा भी मौजूद है. कई लोग रोजाना इसकी रोटी ही खाते हैं. मल्टीग्रेन में फाइबर, बी विटामिन्स और मिनरल्स का अच्छा मिक्स होता है, लेकिन ज्यादातर कमर्शियल मल्टीग्रेन में गेहूं ही ज्यादा होता है. ग्लूटेन इंटॉलरेंस वाले लोगों के लिए नहीं. लेबल अच्छे से पढ़ें और क्वालिटी वाला चुनें.

8. रागी रोटी:

रागी रोटी का चलन भी खूब चला है, लेकिन क्या ये सबके लिए सही है? न्यूट्रिशनिस्ट खुशी मानें तो रागी का आटा हड्डियों और शुगर कंट्रोल के लिए शानदार है. रागी में कैल्शियम, आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ये ब्लड शुगर कंट्रोल और बोन हेल्थ के लिए बेस्ट माना जाता है. लेकिन किडनी प्रॉब्लम या बहुत कमजोर डाइजेशन वाले लोगों को इसे डॉक्टर से पूछकर खाना चाहिए.

9. जौ की रोटी:

फिट रहने के लिए कई लो जौ की रोटी का चुनाव करते हैं. जौ में सॉल्युबल फाइबर होता है, जो इंसुलिन रिस्पॉन्स सुधारता है. प्री-डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या लिवर हेल्थ के लिए अच्छा, लेकिन इसमें ग्लूटेन होता है, इसलिए ग्लूटेन सेंसिटिविटी वाले अवॉइड करें.

