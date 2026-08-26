जन्माष्टमी पर कान्हा को लगाएं ये खास मिठाई का भोग, घर पर ऐसे करें तैयार

Janmashtami Bhog: जन्माष्टमी के मौके पर श्रीकृष्ण को भोग लगाने के लिए आप घर पर स्पेशल मिठाई बना सकते हैं. इसको घर पर बनाना काफी आसान है, चलिए इसकी पूरी रेसिपी जान लेते हैं.

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मावा दूध से तैयार होता है और इससे पेड़े, लड्डू जैसी कई पारंपरिक मिठाइयां बनाई जाती हैं. (AI PHOTO)

इस साल जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को है. जन्माष्टमी भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है. भगवान श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री और दूध से बने भोग बेहद पसंद हैं. इस खास मौके पर आप दूध से बनी मिठाइयों का भोग भगवान को लगा सकते हैं. इसे आप प्रसाद के रूप में बांट भी सकते हैं और व्रत में खा भी सकते हैं. कुछ लोग बाहर बाजार से ही मिठाई लेकर भगवान को भोग लगा देते हैं, लेकिन अगर आप घर पर ही मिठाई बनाने की सोच रहे हैं, पर रेसिपी नहीं आती है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आज हम आपको मावे के पेड़े की रेसिपी के बारे में बताएंगे और श्रीकृष्ण को कौन से भोग चढ़ाने चाहिए, उनके बारे में भी बताएंगे.

मावा पेड़ा बनाने के लिए सामग्री

500 ग्राम मावा या खोया

250 ग्राम बूरा या पिसी हुई चीनी

1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

1 छोटा चम्मच घी

कटे हुए पिस्ता या बादाम, सजाने के लिए

मावा पेड़ा बनाने की आसान विधि

मावा पेड़ा की मिठाई इसलिए भी खास है क्योंकि मथुरा-वृंदावन, श्रीकृष्ण की जन्मभूमि में मावा पेड़े का भोग लगाया जाता है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक भारी कढ़ाई में घी डालें और मावा डालें. इसे लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक भूनना है, लेकिन साथ में चलाते रहें, ताकि मावा नीचे से जले नहीं. जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे और कच्चापन निकल जाए, तो गैस बंद कर दें.

मावा के पेड़े ऐसे बनाएं

भुने हुए मावे को एक प्लेट या बर्तन में निकालकर कुछ देर ठंडा होने दें. मावा पूरी तरह ठंडा या हल्का गुनगुना होने के बाद ही इसमें चीनी डालें. इससे पेस्ट में ज्यादा नमी नहीं आएगी. अब मावे में बूरा या पिसी चीनी और इलायची पाउडर डालें. इसे हाथों या चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिलाएं, ताकि चीनी पूरे मावे में मिल जाए. तैयार पेस्ट का थोड़ा हिस्सा लेकर हथेलियों के बीच गोल करें. अब इसे हल्का दबाकर पेड़े का आकार दें. इसी तरह सारे पेड़े तैयार कर लें. आखिर में पेड़ों के ऊपर पिस्ता या बादाम के छोटे टुकड़े लगाएं. चाहें तो पेड़े पर हल्का सा डिजाइन भी बना सकते हैं. आपके स्वादिष्ट मावा पेड़े तैयार हैं.

जन्माष्टमी पर कान्हा को कौन-कौन से भोग लगा सकते हैं?

जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगाने की परंपरा अलग-अलग क्षेत्रों में अलग होती है. माखन-मिश्री के अलावा दूध और मावे से बनी मिठाइयां, पंचामृत, खीर और पंजीरी जैसे प्रसाद का भोग भी भगवान को लगाया जाता है.

माखन-मिश्री

कान्हा की बाल लीलाओं में माखन का खास महत्व माना जाता है. इसी वजह से जन्माष्टमी पर माखन में मिश्री मिलाकर भोग लगाने की परंपरा काफी लोकप्रिय है. इसे बेहद सरलता से घर पर तैयार किया जा सकता है. भोग के लिए आपको दही से निकले फ्रेश माखन का ही इस्तेमाल करना चाहिए.

पंचामृत

दूध, दही, घी, शहद और चीनी से तैयार पंचामृत का इस्तेमाल भगवान श्रीकृष्ण के अभिषेक के साथ भोग के रूप में भी किया जाता है. जन्माष्टमी की पूजा में इसे विशेष रूप से शामिल किया जाता है. आप इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं.

चावल की खीर

दूध, चावल, चीनी और मेवों से बनी खीर भी जन्माष्टमी के भोग में शामिल की जा सकती है. घर पर ताजी खीर बनाकर कान्हा को अर्पित करने के बाद इसे प्रसाद के रूप में परिवार के साथ बांट सकते हैं.

धनिया पंजीरी

जन्माष्टमी के अवसर पर धनिया पंजीरी बनाने की भी परंपरा है. इसे धनिया पाउडर, घी, मिश्री या चीनी और मेवों की मदद से तैयार किया जाता है. जन्म के बाद कान्हा को इसका भोग लगाया जाता है.

पेड़े और अन्य मावे की मिठाइयां

मावा दूध से तैयार होता है और इससे पेड़े, लड्डू जैसी कई पारंपरिक मिठाइयां बनाई जाती हैं. अगर आप जन्माष्टमी पर कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ आसानी से तैयार भी हो जाए, तो मावा पेड़ा अच्छा ऑप्शन है. जन्माष्टमी पर भोग की सबसे खास बात पकवान से ज्यादा उसमें जुड़ी श्रद्धा और भावना मानी जाती है. इसलिए आप अपनी सुविधा और परंपरा के अनुसार कान्हा के लिए कोई भी सात्विक प्रसाद तैयार कर सकते हैं.