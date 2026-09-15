तेल का दाग नहीं होगा परमानेंट, 1 मिनट में साफ करने का आसान घरेलू तरीका

खाना खाते समय सब्जी या कोई दूसरी चीज कपड़ों पर गिर जाए या किचन में काम करते हुए तेल और मसालों के छींटे पड़ जाएं, तो अक्सर कपड़े धोने के बाद भी दाग पूरी तरह नहीं निकलता. ऐसे में आपको कपड़े को बार-बार रगड़ने या महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. किचन में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से आप ताजा तेल के दाग को जल्दी साफ कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं तेल और मसाले के दाग हटाने का आसान तरीका और सफाई के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
तेल का दाग लगते ही उसे जोर से रगड़ना सबसे बड़ी गलती हो सकती है. ऐसा करने से तेल कपड़े के रेशों में और फैल सकता है और दाग बड़ा हो सकता है. इसलिए सबसे पहले टिश्यू पेपर या साफ सूखे कपड़े की मदद से दाग वाली जगह को हल्के हाथ से दबाएं. इसे रगड़ने के बजाय सिर्फ ब्लॉट करें, ताकि कपड़ा एक्स्ट्रा तेल को सोख सके. इससे दाग फैलने से काफी हद तक बच सकता है.
एक्स्ट्रा तेल सोखने के बाद दाग वाली जगह पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें. इसे कुछ देर लगा रहने दें, ताकि यह बचा हुआ तेल सोख सके. इसके बाद इसे हल्के हाथ से हटाएं. अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है, तो इसकी जगह कॉर्नस्टार्च या टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.
सिर्फ पाउडर लगाने से तेल का दाग पूरी तरह साफ हो, यह जरूरी नहीं है. इसके बाद कपड़े की अच्छी तरह सफाई करना भी जरूरी है. दाग वाली जगह पर थोड़ा सा डिशवॉश लिक्विड लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. फिर कपड़े को हल्के हाथ से साफ करके पानी से अच्छी तरह धो लें. अगर दाग अभी भी दिखाई दे रहा है, तो कपड़े के फैब्रिक और उसके केयर लेबल के अनुसार उपयुक्त स्टेन रिमूवर या क्लीनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें. किसी भी नए प्रोडक्ट को पहले कपड़े के किसी छोटे और छिपे हुए हिस्से पर टेस्ट करना बेहतर होता है.
अगर कपड़ों पर लगा तेल का दाग पुराना हो गया है और समय पर उसकी सफाई नहीं हो पाई, तो उसे हटाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में दाग वाली जगह पर पहले डिशवॉश लिक्विड लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें. इसके बाद जरूरत के अनुसार बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें और कपड़े के फैब्रिक के हिसाब से उसकी सफाई करें. ध्यान रखें कि हर फैब्रिक पर एक ही तरीका काम नहीं करता. नाजुक कपड़ों पर तेज रगड़ने या किसी भी घरेलू चीज का इस्तेमाल करने से पहले उसके केयर लेबल को जरूर देखें. इससे कपड़े को नुकसान पहुंचने से बचाया जा सकता है.