Oily Scalp Hair Care Tips: गर्मियों में अधिकतर लोगों को ऑयली स्कैल्प (Oily Scalp Ke Gharelu Upay) की समस्या का सामना करना पड़ता है. कई बार बाल वॉश करने के दूसरे ही दिन स्कैल्प काफी ऑयली हो जाता है और बालों में से दंगी बदबू आने लगती है. स्कैल्प के ऑयली होने के कारण बालों को काफी नुकसान पहुंचता है. इससे बाल काफी कमजोर हो जाते हैं. गर्मियां शुरू होते ही ज्यादातर लोग ऑयली स्कैल्प (Oily Scalp Ke Upay) से छुटकारा पाने के लिए कई तरह के हेयर मास्क का इस्तेमाल करते हैं लकिन कई बार ऐसा होता है कि ये हेयर मास्क उनके बालों को सूट नहीं करता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे हेयर पैक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके ऑयली स्कैल्प की समस्या को दूर कर सकते हैं और इससे आपके बालों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा.

टमाटर हेयर मास्क- टमाटर में अम्लीय गुण पाए जाते हैं जो आपके स्कैल्प के पीएच लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है. यह स्कैल्प से निकलने वाले ऑयल को कंट्रोल करने में मदद करता है. टमाटर का हेयर मास्क बनाने के लिए एक कटोरी में बड़ा टमाटर लें. इसके रस को अच्छी तरह से निचोड़ लें. इसके रस में एक चम्मच पानी मिक्स करें. अब इसे अपने स्कैल्प पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें. 10 मिनट बाद किसी अच्छे शैंपू से बालों को धो लें.

केला और पाइनएप्पल हेयर पैक- इनका हेयर पैक बनाने के लिए केला और पाइनएप्पल को ब्लेंडर में पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को अपने स्कैल्प में लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद हेयर वॉश कर लें.

नींबू और एग हेयर पैक- एक अंडा लें और उसमें एक नींबू का रस निचोड़ दें. इसे अपने स्कैल्प के साथ-साथ बालों पर भी लगाएं. लगाने के बाद 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. 20 मिनट बाद शैम्पू से हेयर वॉश कर लें.