स्किन पर या कपड़ों पर, कहां लगाएं परफ्यूम? जानें सही तरीका

Right Way to Apply Perfume: अगर आप भी परफ्यूम लगाने के शौकीन हैं, लेकिन सही से परफ्यूम लगाना नहीं आता, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. इसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहे, इसके लिए आपको इसे सही तरीके से यूज करना आना चाहिए.

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अगर आप चाहते हैं कि परफ्यूम की खुशबू लंबे समय तक बनी रहे, तो इसके लिए सिर्फ कपड़ों के ऊपर ही परफ्यूम लगाना काफी नहीं है (AI PHOTO)

परफ्यूम लगाने से बॉडी से अच्छी और फ्रेश खुशबू आती है. इससे आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़ती है. कुछ लोग स्किन के ऊपर परफ्यूम लगाते हैं और फिर उसे रगड़ते हैं, तो वहीं कुछ लोग कपड़ों के ऊपर लगाते हैं और जगह-जगह स्प्रे करते हैं. इससे खुशबू ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती है. इसलिए परफ्यूम लगाने का सही तरीका जानना बेहद जरूरी है. अगर आप भी लंबे समय तक चाहते हैं कि परफ्यूम की खुशबू बरकरार रहे, तो आपको भूलकर भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए. इससे परफ्यूम भी बहुत ज्यादा खत्म होता है और उसकी खुशबू भी नहीं टिकती है. कुछ लोग तो एक ही जगह पर बहुत ज्यादा परफ्यूम स्प्रे कर लेते हैं. इसके लिए आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि बॉडी की कौन-सी जगहों पर परफ्यूम लगाना चाहिए, ताकि वह लंबे समय तक टिका रहे.

कपड़ों पर सीधे ज्यादा परफ्यूम न छिड़कें

कपड़ों पर परफ्यूम लगाते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. हर तरह के फैब्रिक पर सीधे परफ्यूम स्प्रे करना सही नहीं होता. इसमें मौजूद अल्कोहल और दूसरे इंग्रीडिएंट्स कुछ कपड़ों पर दाग या निशान छोड़ सकते हैं. खासतौर पर सिल्क, सैटिन और हल्के रंग के कपड़ों पर सीधे परफ्यूम स्प्रे नहीं करना चाहिए. अगर कपड़े पर परफ्यूम लगाना चाहते हैं, तो पहले किसी छिपी हुई जगह पर थोड़ा-सा स्प्रे करके देख लें.

कपड़ों के अंदर की तरफ करें हल्का स्प्रे

अगर आप कपड़ों पर परफ्यूम लगाना चाहते हैं, तो उसे अंदर की तरफ हल्का स्प्रे कर सकते हैं. जैकेट, कोट, दुपट्टे और स्कार्फ जैसे कपड़ों पर यह तरीका अपनाया जा सकता है. यहां भी ज्यादा परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है. कुछ हल्के स्प्रे ही काफी होते हैं. इससे कपड़ों में फ्रेशनेस बनी रहेगी.

कॉलर और कंधे के आसपास लगाएं

कुछ लोग कपड़ों के ऊपर कहीं पर भी परफ्यूम स्प्रे कर देते हैं. इससे खुशबू ज्यादा समय तक नहीं टिकती है. इसके लिए आपको शर्ट, कुर्ती या जैकेट पहनते समय कॉलर और कंधे के आसपास हल्का परफ्यूम लगाना चाहिए. यह हिस्सा चेहरे के करीब होता है, इसलिए चलने या शरीर के हिलने पर खुशबू महसूस होती रहती है. परफ्यूम को बिल्कुल पास से स्प्रे करने के बजाय थोड़ी दूरी रखकर हल्का स्प्रे करना बेहतर होता है.

स्कार्फ और स्टोल पर भी कर सकते हैं हल्का स्प्रे

स्कार्फ, स्टोल और शॉल जैसे कपड़े खुशबू को कुछ समय तक बनाए रखते हैं. इन पर हल्का परफ्यूम स्प्रे किया जा सकता है, खासकर तब जब आप चाहते हैं कि चलते समय हल्की खुशबू आती रहे. लेकिन नाजुक कपड़ों और ऐसे फैब्रिक पर परफ्यूम लगाने से बचना चाहिए, जिन पर दाग आसानी से दिखाई दे सकते हैं.

कपड़ों से ज्यादा जरूरी हैं Pulse Points

अगर आप चाहते हैं कि परफ्यूम की खुशबू लंबे समय तक बनी रहे, तो इसके लिए सिर्फ कपड़ों के ऊपर ही परफ्यूम लगाना काफी नहीं है. आप स्किन के कुछ हिस्सों पर भी परफ्यूम यूज कर सकते हैं. कलाई, गर्दन के किनारे और कानों के पीछे जैसी जगहों को आमतौर पर परफ्यूम लगाने के लिए बेहतर माना जाता है. इन हिस्सों में शरीर की गर्माहट होती है, जो खुशबू को धीरे-धीरे फैलाने में मदद करती है.

मॉइस्चराइज्ड स्किन पर लगाएं

परफ्यूम लगाने से पहले स्किन को मॉइस्चराइज करना भी फायदेमंद होता है. अच्छी तरह मॉइस्चराइज्ड स्किन पर खुशबू ज्यादा देर तक टिकती है. इसलिए नहाने के बाद स्किन को मॉइस्चराइजर से हाइड्रेट करें और उसके बाद Pulse Points पर हल्का परफ्यूम लगाएं. ध्यान रखें कि परफ्यूम लगाने के बाद स्किन को रगड़ें नहीं, बल्कि उसे अपने आप सूखने दें. अगर आपको परफ्यूम से किसी भी तरह की एलर्जी हो, तो इसके लिए आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं.