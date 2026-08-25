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Onam 2026: ओणम पर घर आए मेहमानों के लिए बनाएं 5 तरह के स्वादिष्ट केरल पकवान, खूब करेंगे तारीफ

Onam 2026 Special Recipes: ओणम पर घर आए मेहमानों के लिए आप तरह-तरह के स्वादिष्ट केरल पकवानों को बना सकते हैं, जो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 25, 2026, 8:40 PM IST
Onam 2026: ओणम पर घर आए मेहमानों के लिए बनाएं 5 तरह के स्वादिष्ट केरल पकवान, खूब करेंगे तारीफ

Onam 2026 Special Recipes: केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम वहां के लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होता है और यही नहीं इसको 10 दिनों तक मनाया जाता है. इस त्योहार को खुशियों, संस्कृति और स्वादिष्ट व्यंजनों से जुड़ा खास पर्व माना जाता है. ओणम के मौके पर घरों में खास तरह-तरह के पकवानों को बनाकर खुशियों को दोगुना किया जाता है. स्वादिष्ट पारंपरिक पकवान भी इसकी खास पहचान हैं. ओणम के दौरान घरों में खास तौर पर ओणम साद्या बनाने की तैयारी की जाती है. केले के पत्ते पर कई तरह के शाकाहारी चीजों को परोसा जाता है. ये सारी चीजें खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इस साल घर पर ओणम का स्वाद अगर लेना चाहते हैं, तो घर आए मेहमानों के लिए आप 5 तरह के स्वादिष्ट केरल पकवानों को बनाकर खा सकते हैं, जिसको खाने के बाद उनको काफी ज्यादा मजा आने वाला है.

ओणम पर घर पर बनाएं स्वादिष्ट पकवान

1. अवियल

अगर आप इस ओणम पर घर आए मेहमानों के लिए कुछ टेस्टी सा बनाकर उनको खिलाना चाहते हैं, तो आप अवियल को बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही साथ इसको बनाना भी आसान होता है. अवियल बनाने के लिए गाजर, बीन्स, कच्चा केला, लौकी, सहजन और दूसरी मौसमी सब्जियों को इस्तेमाल होता है.

2. सांभर

अधिकतर लोगों को सांभर खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. आप भी ओणम साद्या में सांभर को जरूर शामिल करें और इसको अपने हिसाब से काफी ज्यादा चटपटा भी बना सकते हैं. इसमें कद्दू, गाजर, सहजन, बैंगन, टमाटर और दूसरी सब्जियां डालकर इसको बना सकते हैं.

3. पायसम

पायसम को भी आप आसानी से घर पर बना सकते हैं. इसको खाने के बाद आपको और ज्यादा खाने का मन करेगा. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और घर पर बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं होती है.

4. थोरन

थोरन को भी आपको ओणम की थाली में जरूर शामिल करना चाहिए. ये आसानी से बनने वाली रेसिपी है. इसको घर पर बनाना भी आसान होता है. थोरन बनाने के लिए बीन्स, पत्तागोभी, गाजर या दूसरी सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है. नारियल और सब्जियों से तैयार होने वाला पारंपरिक केरल व्यंजन है, जो खाने में टेस्टी होता है.

5. केले के चिप्स

ओणम के मौके पर केले के चिप्स भी आपको जरूर बनाना चाहिए. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. कच्चे केले को पतले स्लाइस में काटकर नारियल तेल में कुरकुरा होने तक आपको इसको अच्छे से बनाना है. इसको खाने के बाद मेहमान जमकर तारीफ करेंगे.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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