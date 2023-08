Hindi Lifestyle

बालों में लगाने जा रही हैं प्याज का रस? पहले जान लें कुछ बातें

यदि व्यक्ति प्याज का रस Onion Water अपने जड़ों में लगाए तो इस दौरान उसे कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं. जानते हैं इन सावधानियां के बारे में...

कुछ लोग बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए प्याज के रस (Benefits of Onion Juice) का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन प्याज का रस अपने बालों में लगाने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं. वरना इससे नुकसान भी हो सकते हैं. ऐसे में इन सावधानियां के बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि प्याज के रस के इस्तेमाल (Onion Juice Uses for hair) के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए. पढ़ते हैं आगे…

प्याज का रस लगाते वक्त बरतें ये सावधानियां

लोगों को प्याज का रस सूट नहीं करता है. ऐसे में यदि यह लोग सीधे तौर पर प्याज के रस को अपनी जड़ों में लगाते हैं तो इससे रैशेज की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. व्यक्ति को प्याज का रस अपनी जड़ों में सीधे तौर पर लगाने से बचना चाहिए.

आप चाहें तो नारियल के तेल में प्याज के रस को मिलकर अपनी जड़ों में लगा सकते हैं. इसे दोगुना प्रभाव नजर आ सकता है.

प्याज के रस का इस्तेमाल अधिक मात्रा में भी करने से बचना चाहिए. महिलाएं बालों को झड़ने से रोकने के लिए प्याज के रस का इस्तेमाल करती हैं. लेकिन बता दें कि अधिक मात्रा में इसके इस्तेमाल से बाल खराब हो सकते हैं.

महिलाएं हफ्तों में तीन से चार बार प्याज का रस लगाती हैं लेकिन बता दें कि ऐसा करना भी नुकसानदायक हो सकता है. महीने में मात्र एक बार प्याज का रस लगाना ही काफी है.

आप प्याज के रस को डायरेक्ट अपनी जड़ों में लगाने की बजाय एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर लगा सकते हैं. ऐसा करने से न केवल बाल चमकदार नजर आ सकते हैं बल्कि बाल मजबूत भी हो सकते हैं.

प्याज के रस को आप आंवले के जूस में भी मिलाकर लगा सकती हैं. इससे आपके बालों को कई तरीकों से फायदा पहुंच सकता है.

नोट – ऊपर बताए गए बिंदुओं से पता चलता है कि यदि प्याज के रस को लगाते वक्त सावधानियां ना बरती जाएं तो इससे बालों पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ सकता है.

