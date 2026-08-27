प्याज महंगा हुआ तो टेंशन छोड़ें, इन चीजों से बनाएं स्वादिष्ट सब्जी

अगर आप भी त्योहार पर बिना प्याज की सब्जी बनाना चाहते हैं और स्वाद से कोई समझौता नहीं करना चाहते, तो कुछ खास चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन चीजों को ग्रेवी में शामिल करने से सिंपल सब्जी हो या शाही सब्जी, हर डिश का स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर हो जाएंगे.

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बिना प्याज के आप दही वाले आलू, बेसन गट्टा, शाही पनीर और टमाटर-मूंगफली की सब्जी बना सकते हैं. (AI PHOTO)

देशभर में प्याज के दाम बढ़ गए हैं. ऐसे में रक्षाबंधन, भाई दूज, जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर अगर आप शाही सब्जियां बनाने की सोच रहे हैं, तो महंगी प्याज आपका बजट बिगाड़ सकती है. लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है. बिना प्याज के भी आप घर पर ऐसी स्वादिष्ट सब्जियां बना सकते हैं, जिनका स्वाद किसी शाही डिश से कम नहीं लगेगा.

टमाटर और काजू से बनाएं रिच ग्रेवी

अगर आप त्योहार पर शाही सब्जी बनाने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए टमाटर और काजू का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा रहेगा. इसके लिए आप सबसे पहले कुछ देर के लिए काजू को भिगोकर रख दें. उसके बाद जब ये नरम हो जाएं, तो टमाटर के साथ पीस लें और एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लें. इस पेस्ट को मसालों के साथ अच्छी तरह पकाने से ग्रेवी में बढ़िया गाढ़ापन और हल्का क्रीमी स्वाद आता है. शाही पनीर जैसी सब्जियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

बेसन देगा ग्रेवी को गाढ़ापन

अगर आप काजू और टमाटर का यूज़ नहीं करना चाहते, तो आपके लिए बेसन एक अच्छा ऑप्शन है. इसके लिए थोड़े से बेसन को धीमी आंच पर तब तक भूनें, जब तक उसमें हल्की खुशबू न आने लगे. इसके बाद इसे ग्रेवी में मिला दें. बेसन सब्जी को गाढ़ा करने के साथ-साथ एक अलग तरह की सौंधी खुशबू भी देता है. ध्यान रखें कि बेसन ज्यादा मात्रा में न डालें, वरना सब्जी का स्वाद बदल सकता है. इससे आप कम बजट में भी टेस्टी सब्जी बना सकते हैं.

दही या मलाई से बढ़ाएं स्वाद

बिना प्याज की सब्जी को क्रीमी और स्वादिष्ट बनाने के लिए दही या मलाई का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए फेंटे हुए दही को मसाले वाली ग्रेवी में डालें और धीमी आंच पर पकाएं. अगर आप मलाई डाल रहे हैं, तो थोड़ी मात्रा ही काफी है. इससे सब्जी का स्वाद रिच हो जाता है और ग्रेवी भी मुलायम बनती है. इसका टेस्ट रेस्टोरेंट की सब्जी से भी लाजवाब होता है. ज्यादातर सब्जियों में इसे स्वाद बढ़ाने के लिए डाला जाता है.

तड़के में इन चीजों का करें इस्तेमाल

प्याज के बिना सब्जी बनाते समय तड़के का खास ध्यान रखें. गर्म तेल या घी में जीरा और हींग डालें. इसके बाद अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट डालकर अच्छी तरह भूनें. आखिर में कसूरी मेथी डालने से खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं. मसालों को अच्छी तरह भूनना जरूरी है, क्योंकि इससे ग्रेवी का स्वाद और बेहतर होता है.

इन सब्जियों को जरूर करें ट्राई

बिना प्याज के आप दही वाले आलू, बेसन गट्टा, शाही पनीर और टमाटर-मूंगफली की सब्जी बना सकते हैं. दही वाले आलू में मसालों के साथ दही की ग्रेवी स्वादिष्ट लगती है, जबकि गट्टे की सब्जी बेसन और मसालों से आसानी से तैयार हो जाती है. वहीं शाही पनीर में काजू, टमाटर और मलाई का इस्तेमाल करके रिच स्वाद पाया जाता है. मूंगफली का पेस्ट भी टमाटर के साथ मिलाकर बढ़िया ग्रेवी तैयार करता है. इसलिए प्याज की कीमत बढ़ने पर त्योहार की रसोई का स्वाद फीका करने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद इन चीजों की मदद से आप बिना प्याज के भी स्वादिष्ट और रिच ग्रेवी वाली सब्जियां तैयार कर सकते हैं.