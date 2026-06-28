बाहर घूमने वाली पालतू बिल्लियां लाती हैं जानलेवा कीटाणु! खुद को और Pet को सुरक्षित रखने के लिए करें ये काम- जानें रिसर्च में क्या आया सामने

Pet Cat Care Tips: पशु चिकित्सक ने 400 से अधिक अध्ययनों के विश्लेषण में ये पता लगाया है कि बाहर घूमने वाली आपकी पालतू बिल्लियां ला सकती हैं खतरनाक कीटाणु. आइए आपको बताते हैं आप कैसे खुद को और पालतू बिल्लियों को सुरक्षित रख सकते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/outdoor-cats-can-bring-in-dangerous-germs-do-this-to-keep-your-pet-safe-at-all-times-8460058/ Copy

(Pic credit-AI)

Pet Cat Care Tips: पालतू जानवर हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं. वो हमारे साथ फेमिली की तरह ही रहते हैं. अगर आपकी पालतू बिल्ली अक्सर घर से बाहर घूमने जाती है, उसके साथ कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस साथ में घर आ सकते हैं और ये आपके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है. पर्यावरणविदों और एक पशु चिकित्सक के अनुसार 400 से अधिक अध्ययनों का विश्लेषण किया गया और उसमें कई तरह के चौकाने वाले खुलासे हुए हैं, जो बताती है, कि आपकी आपकी पालतू बिल्लियां भी संक्रमण के खतरे का शिकार हो सकती हैं. आइए आपको इस खबर में बताते हैं.

रिसर्च में क्या आया सामने?

livescience.com के अनुसार 400 से अधिक अध्ययनों से डेटा को एकत्रित किया गया और उसमें ये सामने आया है कि बिल्ली का लाइफस्टाइल, पालतू हो या जगंली कुछ ऐसे खतरनाक कीटाणु बाहर से अंदर आ सकते हैं, तो आपके पशु के साथ-साथ आपको भी इसका शिकार बना सकती हैं. ये देखा गया है कि लगभग 100 ऐसे रोगाणु हैं, जिनको जूनोटिक कहा जाता है, ये इंसान में तेजी से फैलने का काम करते हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक भी साबित होते हैं और भी कई सारे ऐसे संक्रमण के जो अचानक ही फैलने शुरू हो जाते हैं.

रिसर्च में ये भी सामने आया है कि घर के अंदर रहने वाली बिल्लियों की तुलना में बाहर घूमने वाली पालतू बिल्लियों में अधिक मात्रा में जूनोटिक नामक खतरनाक कीटाणु पाया जाता है. जंगली बिल्लियों में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि बाहर घूमने वाली पालतू बिल्लियों में जंगली बिल्लियों की तुलना में कम जूनोटिक पाया जाता है. पालतू बिल्लियों को भी संक्रमित ये कर सकता है, इसलिए आपको हमेशा अपनी बिल्लियों का खास ध्यान रखना है और अगर आप इसको बाहर घूमाने ले जा रही है, तब तो आपको खूब ध्यान रखना है, वरना आपको और बिल्लियों को काफी ज्यादा परेशानी हो भी सकती है. जंगली या आवारा बिल्लियां शिकार करती हैं और फिर अन्य पालतू जानवरों के साथ संपर्क में आती हैं, जिस कारण रोगा फैलता है और दूषित वातावरण में घूमती हैं.

बिल्लियां चूहे, पक्षी और चमगादड़ अन्य जानवरों का शिकार करती हैं, जो रोग को तेजी से फैलाने का काम करती हैं. इनमें से कई जानवर तो ऐसे हैं, तो इंसान को काफी ज्यादा नुकसान करते हैं. कई सारे ऐसे मामले भी देखे गए हैं, जहां पर पालतू बिल्लियां वायरस से संक्रमित चूहों को घर ला सकती हैं , और ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें बिल्लियां रेबीज से संक्रमित चमगादड़ों को घरों में ले आई हैं. शिकार करके घर आई पालूत बिल्लियां इस तरह से रोग को इंसान तक फैलाती है.

बाहर घूमने वाली बिल्लियां बगीचों, पार्कों, खेल के मैदानों और अन्य जगहों पर मल को त्याग करती हैं, जिस कारण संक्रमण तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है. एक अध्ययन में ये भी देखा गया है कि बाहर घूमने वाली बिल्लियां हर साल 10,000 घरों में 60 टन से अधिक मल त्याग करती हैं, तो आप भी सोच ही सकते हैं वो कितना संक्रमण फैलाती होंगी.

बल्लियां पालने वाले लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

1. बिल्लियों को बिना निगरानी के घूमने से आपको रोकना है. अगर आप बाहर घूमाने भी ले जा रहे हैं, तो आपको पट्टे से बांधकर सैर कराना , निगरानी से ले जाना आप ये चीजें कर सकते हैं. इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपका जानवर भी.

2. पशु चिकित्सा में जाकर बीमारियों से बचने के लिए आपको टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए. घर के अंदर रहने वाली बिल्लियों में भी आपको ये करना चाहिए.

3. गंदे पानी या सड़े हुए भोजन के संपर्क से बैक्टीरिया शरीर में आ सकते हैं, इसलिए आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना है.

4. बिल्लियों को बाहर घूमाने के बाद आपको उसके पंजों और फर को हल्के गीले कपड़े से करना है और खुद भी आपको नहा लेना है.

5. अच्छी गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन ही आपको अपनी बिल्लियों को देना है, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनेगी.

6. आपको बिल्ली को छूने के बाद हाथ अच्छे से धोने है, बिल्ली जिसमें खाना खा रही है, उसकी सफाई अच्छे से करें, घर में साफ-सफाई बनाए, बच्चों को बिल्ली के मल के संपर्क से दूर करें.