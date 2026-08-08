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बरसात के मौसम में शरीर के फायदेमंद है ये पहाड़ी सब्जियां, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है मजबूत

Rainy Season Vegetables: बरसात का मौसम आते ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, शरीर को फिट रखने के लिए आपको कुछ पहाड़ी सब्जियों का सेवन कर लेना चाहिए.

Written by: Ritika
Published: August 8, 2026, 2:32 PM IST
बरसात के मौसम में शरीर के फायदेमंद है ये पहाड़ी सब्जियां, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है मजबूत

Rainy Season Vegetables: बरसात का मौसम आते ही लोगों का मन काफी ज्यादा खुश हो जाता है. आपको बता दें बरसात में शरीर में काफी ज्यादा बीमारियां लगने लग जाती है. इस मौसम में खान-पान को लेकर थोड़ी सावधानी भी आपको रखनी पड़ेगी वरना काफी ज्यादा दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं. बारिश के दौरान नमी बढ़ने के कारण कई तरह के बैक्टीरिया और संक्रमण का खतरा भी काफी ज्यादा होने लग जाता है. अगर आप भी इस दिक्कत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप पहाड़ की कुछ सब्जियों का सेवन कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ और शरीर को कई सारी बीमारियों से दूर रखने में आपकी मदद करता है. अगर आप भी बरसात में कई सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आपको 5 सब्जियों के बारे में बताते हैं, जिनका आप आसानी से घर पर बनाकर सेवन कर सकते हैं.

बरसात में पहाड़ की कौन-कौन सी सब्जियों को खाएं?

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1. लिंगुड़ा

अगर आप बरसात में अपने शरीर को फिट और कई बीमारियों को खुद से दूर रखना चाहते हैं, तो आप लिंगुड़ा की सब्जी को बनाकर खा सकते हैं. उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों में इसे खूब बनाकर खाया जाता है. लोगों को ये बेहद ही पसंद और टेस्टी लगता है.

2. गहत के पत्ते

अगर आप भी बरसात में खुद को फिट और बीमारियों से खुद को दूर रखना चाहते हैं, तो आप गहत के पत्तों की सब्जी को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही साथ गहत प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत भी माना जाता है.

3. चौलाई का साग

आप अपने घर में चौलाई का साग भी बनाकर खा सकते हैं. ये पहाड़ पर मिलने वाली बेहद ही खास सब्जी है, जिसका स्वाद काफी ज्यादा लोगों को टेस्टी सा लगता है. इसमें आयरन, फोलेट, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा पाई जाती है.

4. कंडाली का साग

अगर आप बरसात के मौसम में खुद को फिट और कई सारी बीमारियों से खुद को दूर रखना चाहते हैं, तो आप अपनी डाइट में पहाड़ का साग कंडाली का साग शामिल कर सकते हैं. इसकी सब्जी खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होती है. फाइबर वाली सब्जियां डाइट का हिस्सा आपको जरूर बनाना चाहिए.

5. गेठी की सब्जी

आप अपनी डाइट में बरसात के मौसम में गेठी की सब्जी को भी जरूर शामिल कर सकते हैं. ये पहाड़ों पर काफी ज्यादा मिलती है. इसका स्वाद हल्का और प्राकृतिक होता है. ये आपकी सेहत को फिट रखने का काम करता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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