Hindi Lifestyle

Paneer Or Tofu Which Is Better For Protein Intake Know Here

पनीर या टोफू? प्रोटीन इनटेक के लिए क्या ज्यादा बेहतर है?

ये बात हर किसी को पता है कि शरीर के लिए पनीर बेहद जरूरी होता है, ऐसे में इसके लिए कुछ लोग डाइट में पनीर को शामिल करते हैं तो कुछ टोफू खाते हैं. हालांकि अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूजन बना रहता है कि पनीर या टोफू में से किसमें ज्यादा प्रोटीन होता है? आइए जानते हैं.

आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफी जागरूक हो गए हैं, ऐसे में हर कोई कोशिश करता है कि वो अच्छा खाए और हेल्दी रहे. शरीर के लिए कुछ पोषक तत्व बेहद जरूरी होते हैं, जिनमें से एक है प्रोटीन. खासकर जिम जाने वाले और वजन घटाने वाले लोग इसका सेवन जरूर करते हैं. प्रोटीन शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है.

अक्सर जब प्रोटीन इनटेक की बात आती है तो शाकाहारी लोग टोफू या फिर पनीर खाना पसंद करते हैं. हालांकि अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूजन बना रहता है कि दोनों में से किसमें ज्यादा प्रोटीन है? जिम जाने वाले, वजन घटाने वालेभारत में दो सबसे पॉपुलर प्रोटीन सोर्स हैं पनीर और टोफू.

आज भी पनीर तो हमारी भारतीय रसोई का राजा माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में टोफू भी तेजी से पॉपुलर हुआ है, खासकर जो लोग डेयरी नहीं खाते या वजन कंट्रोल करना चाहते हैं उनमें. अब सवाल ये उठता है कि प्रोटीन के लिए कौन ज्यादा बेहतर हैपनीर या टोफू? आइए जानते हैं.

पोषण की तुलना (प्रति 100 ग्राम)प्रोटीन-

पनीर: 18-25 ग्राम

टोफू (फर्म): 8-17 ग्राम

ऐसे में पनीर में प्रोटीन ज्यादा होता है. अगर आप ज्यादा प्रोटीन चाहते हैं, जैसे मसल्स बनाने या बॉडी बिल्डिंग के लिए तो पनीर को डाइट में शामिल करें.

कैलोरी-

Add India.com as a Preferred Source

पनीर: 250-320 कैलोरी

टोफू: 70-150 कैलोरी

देखा जाए तो दोनों में पनीर में कैलोरी भी ज्यादा होती है. टोफू में कैलोरी बहुत कम होती है. वजन घटाने वाले लोगों के लिए टोफू अच्छा है क्योंकि इसे ज्यादा मात्रा में खा सकते हैं बिना कैलोरी लिए.

फैट (चर्बी)-

पनीर: 20-25 ग्राम

टोफू: 4-9 ग्राम

फैट की बात करें तो ये भी पनीर में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए हाई फैट डाइट या मसल गेन के लिए ये ज्यादा अच्छा है, हालांकि हार्ट प्रॉब्लम या वजन कंट्रोल में टोफू बेहतर है. टोफू में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता.

कार्ब्स (कार्बोहाइड्रेट)-

पनीर: 1-4 ग्राम

टोफू: 2-3 ग्राम

कार्ब्स की बात करें तो ये दोनों में ही बहुत कम है. कोई बड़ा फर्क नहीं

अन्य पोषक तत्व –

कैल्शियम: पनीर और तोफू दोनों में ही कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन टोफू (कैल्शियम सल्फेट से बना) में कभी-कभी ज्यादा होता है.

आयरन: टोफू में आयरन ज्यादा होता है

फाइबर: टोफू में फाइबर की मात्रा थोड़ी होती है, पनीर में नहीं

विटामिन: टोफू में आइसोफ्लेवोन्स (प्लांट कंपाउंड) पाए जाते हैं जो हार्ट, हड्डी और कुछ कैंसर से बचाव में मदद कर सकते हैं. इतना ही नहीं पनीर में विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है

कब क्या चुनें?

अब जरूरी सवाल ये है कि कब किस चीज का चुनाव करें, तो हम आपको बता दें कि अगर आप मसल्स बनाना चाहते हैं या वजन बढ़ाना चाहते हैं तो पनीर को चुनें. ये ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा कैलोरी, एनर्जी और मसल ग्रोथ के लिए परफेक्ट है. इसके लिए आप डाइट में पनीर टिक्का, पनीर भुर्जी, शाही पनीर को जोड़ सकते हैं.

अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं या लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं तो आपके लिए टोफू बेहतर. इसमें कम कैलोरी, कम फैट, प्लांट-बेस्ड टोफू वजन कंट्रोल करने में मदद करता है. इसके लिए डाइट में टोफू स्टिर फ्राई, टोफू करी, ग्रिल्ड टोफू को शामिल करें.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें