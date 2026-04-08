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किडनी पेशेंट रोजाना खाएं ये ग्रीन सलाद, तेजी से डिटॉक्स होगी Kidney, 5 मिनट में बनकर हो जाएगी तैयार

salad for kidney patients: आजकल खराब लाइफस्टाइल कई बड़ी बीमारियों की वजह बन रही है, ऐसे में हम में से कई लोग किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसी सलाद लेकर आए हैं, जो किडनी के मरीजों के लिए संजीवनी की तरह काम करती है.

Published date india.com Published: April 8, 2026 1:52 PM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
किडनी पेशेंट रोजाना खाएं ये ग्रीन सलाद, तेजी से डिटॉक्स होगी Kidney, 5 मिनट में बनकर हो जाएगी तैयार

आजकल खराब लाइफस्टाइल के चलते कई बड़ी बीमारियां जन्म ले रही हैं. बच्चे तो बच्चे बड़े भी जंक, प्रोसेस्ड फूड का जमकर मजा ले रहे हैं. ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी कम होने के चलते देश में किडनी के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. पिछले कुछ वर्षों में किडनी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, ऐसे में डॉक्टर भी किडनी के मरीजों को कई तरह के परहेज करने की सलाह देते हैं.

हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ के आयुर्वेदिक विशेषज्ञ किडनी के मरीजों को एक खास प्रकार का ग्रीन सलाद खाने की सलाह देते हैं, यह सलाद किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करती है, जिससे धीरे-धीरे किडनी की कार्यक्षमता में सुधार होता है. पतंजलि योगपीठ के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि किडनी हमारे शरीर से विषैले तत्व (टॉक्सिन्स) बाहर निकालने का मुख्य काम करती है, ऐसे में जब किडनी कमजोर हो जाती है तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, ऐसे में हल्का, आसानी से पचने वाला और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन किडनी की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

किडनी के मरीजों के लिए ग्रीन सलाद क्यों है फायदेमंद?

अब ये जानना जरूरी है कि आखिर किडनी के मरीजों के लिए ग्रीन सलाद कैसे फायदेमंद है? पतंजलि आयुर्वेद के विशेषज्ञ बताते हैं कि इस ग्रीन सलाद में 100 प्रतिशत ताजी हरी सब्जियों के साथ-साथ अनार का इस्तेमाल किया जाता है. इसके चलते इसमें फाइबर की मात्रा काफी अच्छी होती है, जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है. इस सलाद को खाने के बाद किडनी को इसे फिल्टर करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए यह किडनी के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है.

इसके साथ ही किडनी के मरीजों के लिए पानी का सही मात्रा में सेवन जरूरी होता है, इस ग्रीन सलाद में 80 प्रतिशत से ज्यादा पानी की मात्रा होती है, जो शरीर को अंदर से हाइड्रेट रखने में मदद करती है. किडनी के मरीजों के लिए शरीर का हाइड्रेट रहना बेहद जरूरी है.

  • अच्छी बात ये है कि इसमें हाई फाइबर के साथ-साथ कैलोरी की मात्रा भी बहुत कम होती है, जिससे वजन नियंत्रण में आसानी होती है. सलाद के पोषक तत्व पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे अनावश्यक भूख और जंक फूड की क्रेविंग भी कम होती है. इससे हम कैलोरी इनटेक भी कम करते हैं.
  • यह सलाद प्राकृतिक विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती है, जो किडनी के मरीजों के लिए अत्यंत लाभदायक है.
  • इसमें खीरा और लौकी भी होते हैं, जिनमें प्रचुर मात्रा में पानी होता है, ये शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में सहायता करता है.

घर पर कैसे बनाएं किडनी फ्रेंडली ग्रीन सलाद?

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इस सलाद को बनाना बेहद आसान है, इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूर पड़ेगी-

सामग्री:

  • खीरा
  • लौकी
  • टमाटर
  • पत्ता गोभी
  • धनिया पत्ती
  • नींबू का रस
  • काली मिर्च
  • सलाद पत्ता
  • फ्रेश अनार के दाने

सलाद बनाने की विधि:

  • सबसे पहले आपको सभी सब्जियों को अच्छे से धो लेना है, ध्यान रखें कि सब्जियां ताजी हों तो ज्यादा अच्छा होगा
  • अब खीरा और लौकी लें और उन्हें पतले-पतले टुकड़ों में काट लें
  • पत्ता गोभी और सलाद पत्ता के भी छोटे-छोटे टुकड़े कर लें
  • टमाटर को काटकर अलग बाउल में रख लें
  • अब सभी सब्जियों को एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लें और अच्छी तरह मिला लें
  • स्वाद के लिए ऊपर से नींबू का रस डालें और थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क दें
  • आखिर में सलाद के ऊपर फ्रेश अनार के दानों को छिड़कें, आपकी सलाद बनकर तैयार है, इसका मजा लें.
  • ध्यान रखें इस सलाद में आपको नमक का इस्तेमाल नहीं करना है

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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