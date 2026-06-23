मूंगफली या मखाना? शरीर को फिट रखने और वजन को कम करने के लिए क्या है बेस्ट, अधिकतर लोग नहीं जानते

Makhana Vs Peanut: मखाना और मूंगफली दोनों ही सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन आज आपको बताते हैं शरीर को फिट रखने और वजन को कम करने के लिए क्या होगा सबसे बेस्ट? आइए आप भी जान लीजिए.

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(Pic credit-AI)

मखाना और मूंगफली दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए एक हेल्दी स्नैक माने जाते हैं.

मखाने में कैलोरी और फैट की मात्रा काफी कम होती है.

मूंगफली में प्रोटीन और हेल्दी फैट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.

वजन घटाने के लिए मखाना बेस्ट माना जाता है.

Makhana Vs Peanut: आजकल लोग अपने बढ़ते वजन से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, जिसके चलते शरीर में कई तरह-तरह की बीमारियां भी शरीर में आने लगती है. वजन घटाने और फिट रहने की चाहत रखने वाले लोग अपने अपने खान-पान का भी एकदम खास ध्यान रखते हैं. मूंगफली और मखाना ये दोनों ही चीजें कई लोग अपने वजन को घटाने के लिए खाना पसंद करते हैं. दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर हैं और भूख को कंट्रोल रखने में मददगार साबित होते हैं. ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा में ये बात आती है, कि वजन को कम करने और शरीर को फिट रखने के लिए कौन सी चीजें बेस्ट साबित होती है, लेकिन आज भी कई लोगों के मन में ये बात आती है, कि आखिर वजन को कम करने के लिए क्या सबसे बेस्ट होगा मूंगफली या मखाना? अगर आप भी नहीं जानते हैं इसका सही जवाब तो आइए आपको बताते हैं.

अधिक कैलोरी और पोषण?

मूंगफली में कैलोरी अधिक होती है क्योंकि यह स्वस्थ वसा से भरपूर होती है, जबकि मखाना हल्का होता है और ये कम कैलोरी वाला होता है. अगर कोई कम कैलोरी वाली चीज खाना पसंद करता है, तो उसके लिए मखाना बेहतर रहेगा. इनमें अधिक प्रोटीन और स्वस्थ वसा होती है.

किस चीज को आने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है?

मूंगफली में प्रोटीन, स्वस्थ वसा और फाइबर होता है. इसलिए यह आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देती और साथ ही साथ पाचन क्रिया को धीमा करते हैं और भूख को कम भी करते हैं. मखाना लंबे समय तक पेट को भरा नहीं रख सकता है. यह हल्का और कुरकुरा होता है, जिससे इसे अधिक मात्रा में खाना काफी ज्यादा आसान भी होता है, लेकिन इसको खाने के बाद आपका पेट लंबे समय तक नहीं भरा रह सकता है.

इन दोनों को डाइट में कैसे शामिल करें?

बिना सोचे-समझे स्नैक्स खाने की गलती आपको नहीं करनी है और न ही किसी चीज को जरूरत से ज्यादा आपको खाना है. मूंगफली आपको कम मात्रा में ही खानी चाहिए. एक मुट्ठी भर काफी है. नमकीन या तली हुई मूंगफली के बजाय सादी या भुनी हुई मूंगफली का आपको सेवन करना चाहिए. मखाने को घर पर कम तेल में भूनना और ज्यादा मसाले को डालने से आपको बचना चाहिए. पैकेट से सीधे खाने के बजाय नापकर खाएंगे तो बेहतर रहेगा.

दोनों में से कौन-सा है बेहतर?

अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो मखाना आपके लिए बेस्ट रहेगा. क्योंकि इसमें कैलोरी और फैट कम होता है और यदि आप फिटनेस, मसल्स ग्रोथ चाहते हैं, तो आपके लिए मूंगफली ज्यादा फायदेमंद साबित होती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.