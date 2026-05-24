Hindi Lifestyle

Plastic Or Glass Which Bottle Should Be Kept In The Fridge Kaun Si Botal Fridge Mein Rakhni Chahiye

प्लास्टिक या कांच फ्रिज में कौन सी बोतल रखनी चाहिए? जान लें जरूरी बात वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

Which Bottle Is Best To Keep In Fridge: गर्मियों के मौसम में हर कोई फ्रिज का इस्तेमाल करता ही है आज आपको बताते हैं प्लास्टिक या कांच फ्रिज में कौन सी बोतल रखनी चाहिए?

Which Bottle Is Best To Keep In Fridge: गर्मियों का मौसम आते ही घरों में फ्रिज की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है. ठंडा पानी पिएं बिना तो लोगों का काम ही नहीं चलता है. खुद को ठंडा रखने के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी होती है. लोग फ्रिज में पानी को ठंडा रखने के लिए बोतलों का इस्तेमाल करते हैं और ये बोतले अलग-अलग तरह की होती हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कौन सी बोतल फ्रिज में रखना बेस्ट होती है प्लास्टिक या कांच. अगर आप ये नहीं जानते हैं, तो आपको जान लेना बेहद ही जरूरी होता है, वरना कई सारी बीमारियों के आप शिकार भी हो सकते हैं. अगर गलत बोतल का इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी सेहत पर बुरा असर भी डाल सकता है इसलिए आपको ये काम की बात को जान लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है.

आजकल बाजार में प्लास्टिक, कांच, स्टील और कॉपर बोतल देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन आपको कौन सी आपके लिए सही है, इसको देखना है. यह जानना बेहद जरूरी है कि फ्रिज में पानी स्टोर के लिए कौन सी बोतल आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है.

प्लास्टिक की बोतलें

लोग प्लास्टिक की बोतलें रखना काफी ज्यादा पसंद होती है क्योकि ये दिखने में काफी ज्यादा हल्की होती हैं, टूटती नहीं हैं और सस्ती में भी आपको मिल जाती है. घर में फ्रिज में पानी भरकर रखना तो लोग प्लास्टिक की बोतलों का चुनाव करते हैं.

प्लास्टिक की बोतलों के नुकसान

अगर नुकसान की बात की जाए, तो गंध और स्वाद में आप बदलाव देख सकते हैं और साथ ही पर्यावरण प्रदूषण भी होता है. लंबे समय तक प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करने से केमिकल धीरे-धीरे पानी में घुल सकता है.

Add India.com as a Preferred Source

कांच की बोतलें

कांच को बोतलों में पानी पीना आपकी सेहत के लिए बेस्ट माना जाता है. किसी तरह का हानिकारक केमिकल इसमें नहीं होता है. पानी की गुणवत्ता भी ठीक रहती है. कांच की बोतलों को बेहतर भी समझते हैं.

कांच की बोतलों के फायदे

कांच की बोतलों में पानी पीने से केमिकल फ्री, पानी का स्वाद बना रहता है, साफ करना आसान, पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं.

प्लास्टिक vs कांच की बोतल

दोनों में से बात की जाए, तो कांच की बोतलों को फ्रिज में पानी भरकर रखना बेहतर माना जाता है. ये आपकी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा बेस्ट माना जाता है. आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें