76 की उम्र में PM मोदी की स्किन पर जबरदस्त ग्लो, जानिए क्या है इस चमक का राज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को होता है और इस साल वह 76 साल के हो गए हैं. इस उम्र में भी उनकी फिटनेस और चेहरे की चमक लोगों का ध्यान खींचती है. यही वजह है कि कई लोग उनकी लाइफस्टाइल, डाइट और स्किन केयर रूटीन के बारे में जानना चाहते हैं. आखिर प्रधानमंत्री मोदी अपनी बिजी लाइफ के बीच खुद को इतना फिट कैसे रखते हैं? उनकी डाइट में किन चीजों को जगह मिलती है और स्किन को हेल्दी रखने के लिए वह किन बातों का ध्यान रखते हैं? उनकी लाइफस्टाइल से जुड़े ऐसे कई पहलू हैं, जिन्हें जानने में लोगों की दिलचस्पी रहती है. चलिए जानते हैं उनके इस ब्यूटी और फिटनेस का राज.
प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही अपनी स्किन केयर का राज बताया था. जब साल 2025 में भारतीय महिला क्रिकेटर हरलीन कौर ने उनसे स्किन केयर के राज के बारे में पूछा था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी खुद मुस्करा उठे और बड़े ही मजाकिया अंदाज में उन्होंने इसका जवाब दिया. वो बोले, मैंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मैं सरकार में हूं. लोगों का आशीर्वाद ही मुझे ग्लो देता है. इससे पहले भी पीएम मोदी ने अपने स्किन के ग्लो पर चर्चा की थी और कहा था कि मैं खूब मेहनत करता हूं और इतना पसीना बहाता हूं कि उसी से चेहरे की मसाज हो जाती है. बस यही मेरी स्किन केयर का राज है. पसीना बहाने से स्किन को बहुत से फायदे मिलते हैं. बॉडी फिट रहती है, डाइजेशन सही रहता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और स्किन नेचुरली क्लीन होती है. इसी वजह से फेस पर ग्लो आता है.
प्रधानमंत्री मोदी की डेली डाइट बहुत ही सिंपल है. वह शाकाहारी गुजराती भोजन ज्यादा पसंद करते हैं. वह नाश्ते में सुबह हल्का भोजन ही खाते हैं. जिसमें पोहा, उपमा, खाखरा या स्प्राउट्स के साथ अदरक वाली चाय या गर्म पानी लेना पसंद करते हैं. दोपहर और रात के खाने में दाल, मौसमी हरी सब्जियां, बाजरे या ज्वार की रोटी और चावल या खिचड़ी शामिल होती है. पीएम मोदी खुद बता चुके हैं कि वे साल के करीब 300 दिन हल्के स्नैक के रूप में मखाना खाते हैं. उन्हें मोरिंगा (सहजन) के परांठे, भाकरी और गुजराती खिचड़ी भी बहुत पसंद हैं. उनकी फिटनेस और ग्लोइंग स्किन के पीछे उनकी डाइट का भी राज है.
PM मोदी खुद को फिट रखने के लिए डेली लाइफ में बहुत सी चीजें शामिल कर रखी हैं. उनके दिन की शुरुआत योग, प्राणायाम और ध्यान से होती है. वह रोजाना करीब 40 मिनट योग करते हैं, जिससे उनका शरीर मजबूत और मन शांत रहता है. व्यायाम के बाद वह सुबह हरी घास पर चलना पसंद करते हैं. वह पूरी तरह शाकाहारी भोजन करते हैं. उनके भोजन में खिचड़ी, मूंग दाल, सलाद और मौसमी फल शामिल होते हैं. वह भारी या तले-भुने भोजन से दूर रहते हैं. शाम 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाते हैं, जिससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है.