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PM MODI ने की खाने में कम तेल के इस्तेमाल की अपील, इन 5 टिप्स को अपनाकर लेस OIL में बनाएं शानदार खाना
हाल ही में पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि खाने में कम तेल का इस्तेमाल करें, ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप किचन में तेल की बचत कर सकते हैं.
हाल ही पीएम Narendra Modi ने लोगों से खाने में कम तेल के इस्तेमाल की अपील की है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं और खाने में कम तेल का इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा, बल्कि देश को तेल आयात पर होने वाले विदेशी मुद्रा खर्च में भी बचत होगी. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आए हैं, जिन्हें अपनाकर आप कम तेल में भी अच्छा खाना तैयार कर सकते हैं.
1. नॉन-स्टिक तवे और पैन का करें इस्तेमाल-
सबसे पहला कदम ये है कि आप बर्तनों में थोड़ा बदलाव करें और नॉन-स्टिक तवे और पैन का इस्तेमाल करें.दरअसल में नॉन-स्टिक बर्तनों में बहुत कम तेल लगता है. सब्जी, परांठा, चपाती या तड़का बनाने के लिए सिर्फ ½ छोटा चम्मच तेल काफी होता है. शुरू में एक बार पैन को अच्छे से गर्म कर लें, फिर तेल डालें, इससे चीजें चिपकती नहीं हैं.
2. भाप में या उबालकर खाएं सब्जियां-
कोशिश करें कि उबली हुई या फिर भाप में पकी चीजें खाएं. सब्जियां, इडली, ढोकला, मोइन, चावल आदि भाप में पकाएं, इसमें आपको तेल की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, साथ ही साथ ये हेल्दी ऑप्शन भी हैं. दाल, चना, राजमा उबालकर बनाएं और ऊपर से सिर्फ थोड़ा सा तड़का लगाएं. इससे पोषक तत्व बरकरार रहते हैं और स्वाद भी बढ़िया आता है.
3. मसालों से बढ़ाएं स्वाद-
अक्सर लोगों को लगता है कि कम तेल में खाना टेस्टी नहीं बनता है, लेकिन ऐसा नहीं आप कम तेल में भी अच्छा खाना बना सकते हैं. कम तेल में स्वाद लाने का सबसे अच्छा तरीका है, जीरा, सरसों, हींग, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर का भरपूर इस्तेमाल करें. ताजा अदरक-लहसुन, हरी मिर्च, करी पत्ता, पुदीना और धनिया पत्ती डालें. नींबू का रस या अमचूर पाउडर डालकर स्वाद बढ़ाएं.
4. एयर फ्रायर, ओवन या तवे पर रोस्टिंग-
आप तेल की बचत के लिए एयर फ्रायर, ओवन या तवे का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आलू, ब्रॉकोली, फूल गोभी, चिकन या मछली को एयर फ्रायर में बिना तेल या बहुत कम तेल में बनाएं. पराठे, समोसे, कचौड़ी को तेल में तलने की बजाय ओवन या तवे पर सेंक लें. इससे तेल की बचत होगी.
5. स्मार्ट तड़का और स्टिर-फ्राई टेक्नीक-
आप तेल बचाने के लिए स्टिर-फ्राई टेक्नीक अपना सकते हैं, पूरा तड़का बनाने की बजाय सिर्फ ¼ छोटा चम्मच तेल में मसाले डालकर सब्जी में मिलाएं. इससे सब्जी टेस्टी बनेगी. टमाटर, प्याज, दही या नारियल का दूध इस्तेमाल करके गाढ़ी ग्रेवी बनाएं, इससे खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है.