सुबह घास पर नंगे पैर वॉक करते हैं PM मोदी, जानिए कितना फायदेमंद है ये फिटनेस रूटीन

सुबह जल्दी उठकर नंगे पैर घास पर टहलना एक आसान और सुकून देने वाली आदत हो सकती है. कई लोग इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं. कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह घास पर नंगे पैर चलते हुए नजर आए थे.

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खुली हवा में टहलने और थोड़ी शारीरिक गतिविधि करने से मूड बेहतर महसूस होता है

सुबह के समय खुले वातावरण में टहलने से बॉडी को एक्टिव रखने के साथ-साथ मन को भी ताजगी महसूस होती है. खासकर जब आप कुछ समय प्रकृति के बीच बिताते हैं, तो दिन की शुरुआत ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस होती है. इसके लिए आपको हमेशा जिम जाने या किसी महंगे फिटनेस रूटीन को अपनाने की जरूरत नहीं होती. रोजाना थोड़ी देर वॉक करना भी आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकता है. नंगे पैर घास पर चलने के खास फायदों को लेकर किए गए दावों को समझना भी जरूरी है. घास पर चलने से पैरों को प्राकृतिक सतह का अनुभव मिलता है और वॉक के दौरान हल्की शारीरिक गतिविधि होती है. वहीं, सुबह की सैर आपको कुछ समय बाहर बिताने और रिलैक्स होने का मौका देती है. अगर आप भी अपनी सुबह की शुरुआत एक आसान और नेचुरल तरीके से करना चाहते हैं, तो नंगे पैर घास पर कुछ देर टहलने को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं, सुबह घास पर नंगे पैर वॉक करने से बॉडी और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं नंगे पैर वॉक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार सुबह की फिटनेस और प्रकृति से जुड़ी गतिविधियां करते हुए देखा गया है. कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें देखा गया है कि उनके आवास में पंचतत्व से पूर्ण एक वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है. जिसे अलग-अलग भागों में बांटा गया है. वह डेली सुबह नंगे पैर घास पर वॉक करते हैं. प्रधानमंत्री फिटनेस के लिए योगासन भी करते हैं. इसलिए जरूरी नहीं है कि आप फिट रहने के लिए जिम ही जाएं. आप PM मोदी की तरह डेली के फिटनेस रूटीन में योग और नंगे पैर घास पर वॉक को शामिल कर सकते हैं.

नंगे पैर घास पर चलना क्यों होता है फायदेमंद?

जब आप सुबह नंगे पैर घास पर वॉक करते हैं, तो इससे न केवल आपको फिजिकल फायदे होते हैं, बल्कि मेंटल हेल्थ को भी फायदा मिलता है. सुबह की ताजा हवा, शांत माहौल, प्रकृति की सुंदर आवाजों से मन को बहुत शांति मिलती है. इससे पैर की छोटी-छोटी मसल्स एक्टिव होने लगती हैं. इससे बॉडी को बैलेंस में भी काफी मदद मिलती है. इससे बॉडी को रिलैक्स मिलता है.

तनाव कम करने में मदद

आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी की लाइफ में कुछ न कुछ टेंशन तो होती ही है. ऐसे में जब आप सुबह जल्दी उठकर पार्क जाते हैं, तो वहां का शांत वातावरण, हवा, प्राकृतिक आवाजें, हरियाली के बीच मन शांत हो जाता है. खुली हवा में टहलने और थोड़ी शारीरिक गतिविधि करने से मूड बेहतर महसूस होता है. अगर आप सुबह की शुरुआत मोबाइल या लैपटॉप देखने के बजाय थोड़ी देर बाहर टहलकर करते हैं, तो इससे दिन की शुरुआत ज्यादा रिलैक्स और पॉजिटिव तरीके से होती है.

पैरों की मांसपेशियां होती हैं एक्टिव

नंगे पैर चलने पर पैरों को जमीन के संपर्क में सीधे काम करना पड़ता है. घास की प्राकृतिक सतह पर चलते समय पैरों और टखनों की छोटी मांसपेशियों को संतुलन बनाए रखने के लिए काम करना पड़ता है. डेली वॉक करने की आदत पैरों को एक्टिव रखने में मदद करती है. बॉडी को एक नई एनर्जी मिलती है. फिट रहने के लिए जिम जाना जरूरी नहीं है. आप नंगे पैर वॉक को 15 से 20 मिनट अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं.

रोजाना वॉक से बेहतर होती है दिनचर्या

सुबह एक निश्चित समय पर उठकर टहलने की आदत आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित करने में मदद करती है. जब दिन की शुरुआत किसी शारीरिक गतिविधि से होती है, तो पूरे दिन एक्टिव रहने की प्रेरणा मिलती है. इसके साथ ही, सुबह की वॉक के जरिए आप अपने लिए कुछ समय निकाल पाते हैं. धीरे-धीरे यह आदत एक्सरसाइज, खान-पान और सोने-जागने की बेहतर दिनचर्या बनाने में भी मदद करती है.

किन लोगों को नंगे पैर नहीं चलना चाहिए?

हर व्यक्ति के लिए नंगे पैर घास पर चलना सही हो, यह जरूरी नहीं है. अगर पैरों में चोट, घाव या स्किन से जुड़ी समस्या है, तो नंगे पैर चलने से परेशानी बढ़ सकती है. डायबिटीज से जूझ रहे लोगों को भी पैरों की संवेदनशीलता और चोट के जोखिम को देखते हुए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. इसके अलावा, जिस जगह पर आप चल रहे हैं, वह साफ होनी चाहिए. घास में कांच के टुकड़े, नुकीले पत्थर, कीड़े या दूसरी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, जिनसे पैर में चोट लग सकती है. इसके लिए आप डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं.