Explainer: पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को गिफ्ट किया ठेकुआ, आखिर ये कहां से आया और क्या है इसकी खासियत? जानें पूरी कहानी

What Is The History Of Thekua: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को गिफ्ट में ठेकुआ दिया, जो एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई, आइए आपको बताते हैं आखिर ये कहां से आया और क्या है इसका खासियत?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और स्पीकर रिचर्ड राशि को ठेकुआ भेंट किया.

ठेकुआ बिहार की संस्कृति, परंपरा और लोक विरासत का प्रतीक माना जाता है.

ठेकुआ को छठ पूजा का सबसे प्रमुख और पवित्र प्रसाद माना जाता है.

ठेकुआ स्वाद ही नहीं, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

ठेकुआ बिहार के साथ-साथ अब झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी एक पारंपरिक मीठा व्यंजन माना जाता है.

What Is The History Of Thekua: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों स्लोवाकिया के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और स्पीकर रिचर्ड राशि को बिहार की प्रसिद्ध पारंपरिक चीज ठेकुआ को भेंट किया है, जिसके बाद से ही एक बार फिर से ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई. सोशल मीडिया से लेकर समाचार चैनलों तक ये हर जगह फैला है. जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, वो यह जानने को उत्सुक हैं कि आखिर ठेकुआ क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां हुई और इसे इतना खास क्यों माना जाता है? बिहार के लोग इसको बड़े ही चाव से खाना पसंद करते हैं. आपको इसके बारे में एक चीज और बता दें ये बिहार के साथ-साथ झारखंड की सांस्कृतिक भी है. छठ महापर्व के दौरान इस ठेकुआ को प्रसाद के रूप में मनाया जाता है और सभी को बांटा जाता है. इसको कई सारी चीजों के साथ में मिलाकर बनाया जाता है. इसको बनाना बेहद ही आसान है और साथ ही इसका टेस्ट भी काफी ज्यादा लोगों को पसंद आता है. इसको आप लंबे समय तक स्टोर करके भी बाद में खा सकते हैं. अगर आप भी इसके इतिहास के बारे में नहीं जाते हैं, तो आइए इस खबर में अब विस्तार से आपको इसके बारे में बताते हैं और साथ ही इसकी रेसिपी भी आपको बताते हैं.

क्या है ठेकुआ?

magadhi.in इसके अनुसार ठेकुआ एक पारंपरिक भारतीय स्नैक है, इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं. बिहार में बनाई जाने वाली ये चीज त्योहारों और रीति-रिवाजों से गहराई से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है. सूर्य देव को समर्पित छठ पूजा के दौरान ठेकुआ प्रसाद के रूप में तैयार किया जाता है. आपको इसके बारे में आपको बताएं, तो ठेकुआ बनाने की प्रक्रिया अक्सर पारिवारिक होती है, जहां पीढ़ियां इस मीठे व्यंजन को बनाने के लिए एक साथ आती हैं. ये खाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि एकजुटता और सांस्कृतिक विरासत की भावना का प्रतीक भी इसको माना जाता है.

कहां से हुई ठेकुआ की उत्पत्ति?

ठेकुआ की उत्पत्ति की अगर बात की जाए, तो इस खास डिश की जड़े बिहार की लोक संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई है. इसकी शुरुआत सदियों पहले ग्रामीण इलाकों में हुई थी, जहां पर पौष्टिक और टिकाऊ खाने की चीजों को तैयार करने के लिए इसको बनाकर खाना पसंद करते थे. बिहार के कई जगहों में ठेकुआ का विशेष महत्व भी माना जाता है. अब तो बिहार के साथ-साथ यह झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और भी कई जगहों पर फेमस हो चुका है. पहले के गांव के लिए यात्रा के गौरान ऐसी चीजों को साथ में ले जाना पसंद करते थे, जो लंबे समय तक टिका रहे और खराब भी न हो और फिर बदलते समय के साथ-साथ लोगों ने इसको धार्मिक आस्था से भी जोड़ दिया. बिहार के लोग इसे अपने साथ विदेशों तक लेकर जाते हैं.

आधुनिक समय में ठेकुआ दिलों को कैसे जीत रहा?

पहले के समय में तो लोग इसको खाना पसंद करते ही थे, बल्कि आज के दौर में भी ये लोगों की फेमस डिश बन चुका है. ई-कॉमर्स के उदय के साथ, अब आप ऑनलाइन भी इसको मगंवा सकते हैं. बिहार से बाहर रहने वालों के लिए भी इस स्वादिष्ट चीज का आंदन लेना भी अब काफी ज्यादा आसान हो गया है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना इसको काफी ज्यादा पसंद आता है. चाय के साथ या वैसे भी लोग इसको खाना बड़ा ही पसंद करते हैं. अब तो ठेकुआ पूरे देश में लोगों का दिल जीत रहा है.

ठेकुआ खाने के फायदे

ठेकुआ स्वाद के साथ-साथ आपकी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. ठेकुआ पोषक तत्वों से भरपूर भी माना जाता है. साबुत गेहूं और गुड़ से बना यह थेकुआ शरीर में गजब की ताकत को बढ़ाता है. इसको खाने के बाद आपका पाचन भी एकदम चकाचक रहता है. इसको आप किसी भी समय आसानी से खा सकते हैं.

छठ पूजा से कैसे जुड़ा है ठेकुआ?

छठ महापर्व में ठेकुआ का प्रसाद लोग खूब बनाते हैं. छठ में ठेकुआ को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है. छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की आराधना के दौरान शुद्धता और पवित्रता को देखते हुए इसको बनाया जाता है क्योकि ठेकुआ को बिना किसी मिलावट के बनाया जाता है. प्रसाद के रूप में तैयार किए गए ठेकुआ को अत्यंत पवित्र भी माना जाता है.

ठेकुआ को आसानी से आप कैसे घर पर बना सकते हैं?

ठेकुआ बनाने के लिए जरूरी सामग्री

अगर आप ठेकुआ को घर पर आसानी से बनाकर तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होती है जैसे- गेहूं का आटा, गुड़, घी, नारियल, इलायची, काजू और बादाम, तेल या घी इन सभी चीजों को आप अपने हिसाब से ले सकते हैं.

ठेकुआ बनाने की विधि

अगर आप घर पर इसको बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको गुड़ को छोटे-छोटे टुकड़ों में डालकर पानी में डालकर इसको गरम करके घुलने के लिए रख देना है. इसको आपको छान लेना है. इसमें घी को अब डालना है और फिर निकाल लेना है. एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, कद्दूकस किया हुआ नारियल, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स को डालकर मिला देना है और फिर गुड़ के तैयार गोल घोल को भी इसमें डालकर मिक्स कर लेना है. ठेकुआ का आटा नॉर्मल रोटी के आटे की तरह थोड़ा सख्त होना चाहिए. उसकी छोटी-छोटी लोइयां अब आपको तैयार कर लेनी है. सांचे की मदद से डिजाइन करके या हाथों से भी आपको इसको डिजाइन दे देना है. कढ़ाई में तेल या घी को आपको गर्म कर लेना है. तेल मीडियम आंच पर गर्म हो जाए तो तैयार ठेकुआ डालकर मीडियम आंच पर सुनहरा होने तक आपको इसको अच्छे से तल लेना है. सुनहरा होने पर ठेकुआ निकाल लें और फिर इसको ठंडा होने के लिए आपको रख देना है. इसे एयर टाइट कंटेनर में आपको रख सकते हैं. ये कई दिनों तक स्टोर करके आपको इसको आसानी से खा सकते हैं. खाने में ये काफी ज्यादा टेस्टी होता है.

Q-1. ठेकुआ क्या है?

ठेकुआ बिहार और झारखंड की एक पारंपरिक चीज है, जो मीठी होती है, जिसे आटे, गुड़ और घी से तैयार किया जाता है.

Q-2. ठेकुआ कहां का फेमस व्यंजन है?

आपको बता दें ठेकुआ बिहार का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन, लेकिन अब यह झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और भी कई जगहों पर फेमस हो चुका है.

Q-3. पीएम मोदी ने ठेकुआ किसे गिफ्ट किया?

पीएम मोदी ने ठेकुआ स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और स्पीकर रिचर्ड राशि को गिफ्ट किया.

Q-4. ठेकुआ खाने के क्या फायदे हैं?

आपको बता दें गुड़ और घी से बना ये ठेकुआ शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ पाचन के लिए भी बेस्ट है.



Q-5. ठेकुआ की उत्पत्ति कहां से हुई थी?

ठेकुआ की उत्पत्ति बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में ही मानी जाती है.