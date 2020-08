प्रधानमंत्री अक्सर अपने आवास से अपनी खास तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. एक बार फिर से पीएम ने सोशल मीडिया पर एक बेहतरीन वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो मोर को दाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं. वैसे पीएम का प्रकृति प्रेम आजतक किसी से नहीं छिपा है. पीएम अपने आवास पर योगा करते हुए के वीडियो भी शेयर कर चुके हैं और साथ ही वो अपनी सुबह की सैर भी लोगों के साथ शेयर करते हैं. पीएम का ये वीडियो लोगों को बेहद पंसद आ रहा है. दरअसल पीएम के वीडियो में राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना चुगाते हुए नजर आ रहे हैं. Also Read - A report by the Prime Minister on foreign trips | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दो सालों में की गई विदेश यात्राएं

पीएम ने अपने सोशल मीडिया पर 1:46 मिनट का वीडियो शेयर किया है जिसमें वो दाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो बेहद ही सुंदर है, इसमें पीएम के बगीचे में मोर नैच रहा है पंख फैला कर. वीडियो में पीएम मास्क लगा कर सैर करते हुए नजर आ रहे हैं. पीएम अलग अलग कपड़ो में है लेकिन मोर हर बार उनके आस-पास है या यूं कहें उनके साथ ही है. इस वीडियो में पीएम एक कमरे में भी मोर को दाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो देखकर ऐसा लगता है की पीएम को मोरों से हमेशा सा प्यार रहा है वो मोरो से बेहद प्यार करते हैं. पीएम ने इस वीडियो के साथ एक बेहतरीन कविता शेयर की है जो कुछ इस तरह से है.

पीएम ने शेयर की कविता- –

‘भोर भयो, बिन शोर, मन मोर, भयो विभोर, रग-रग है रंगा.

नीला भूरा श्याम सुहाना, मनमोहक, मोर निराला।

रंग है, पर राग नहीं, विराग का विश्वास यही, न चाह

न वाह, न आह, गूँजे घर-घर आज भी गान.

जिये तो मुरली के साथ जाये तो मुरलीधर के ताज।

जीवात्मा ही शिवात्मा, अंतर्मन की अनंत धारा मन मंदिर में उजियारा सारा

बिन वाद-विवाद, संवाद बिन सुर-स्वर, संदेश मोर चहकता मौन महकता।’